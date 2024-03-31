Meral Akşener, yarın açıklama yapacak
İYİ Parti Medya İlişkileri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Meral Akşener'in yarın açıklama yapacağı bildirildi
Giriş: 31.03.2024 - 23:39 Güncelleme: 31.03.2024 - 23:39
İYİ Parti'den yapılan son dakika açıklamada "Bugün yapılan Mahalli İdareler Seçimlerine ilişkin gayri resmi sonuçların belirmesiyle birlikte yarın Genel Başkanımız sayın Meral Akşener bir basın toplantısı gerçekleştirecektir.
Fotoğraf: İHA
Bunun dışındaki bilgi ve haberlere itibar edilmemesi gerekir. Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz. " denildi
*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.
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