Los Angeles'ta yangın sürüyor! Hala "çok tehlikeli"

Trump, "Yangınlar Los Angeles'ta hala devam ediyor. Beceriksiz politikacılar onları nasıl söndüreceklerini bilmiyorlar. Binlerce muhteşem ev gitti ve çok daha fazlası yakında yok olacak. Her yerde ölüm var. Bu, ülkemizin tarihindeki en kötü felaketlerden biri. Yangınları söndüremiyorlar. Onların sorunu ne?" ifadelerini paylaştı.