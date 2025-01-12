Yerli ve milli NAVTEX devreye girdi

Uraloğlu, “2024 yılı sonunda ise projenin geçici kabul testleri başarıyla tamamlandı ve 2025 yılı itibariyle, yeni sistem üzerinden NAVTEX mesajları yayınlanmaya başladı. Proje, deniz haberleşmesinin güvenliğini ve verimliliğini artırmayı hedeflerken denizcilik sektörü için de önemli bir adım oldu" dedi.