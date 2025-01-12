Tarım ve Orman Bakanlığı, İstanbul Havalimanı'nda kutuda bulanarak koruma altına alınan yavru goril için en çok önerilen 'Üzüm', 'Kömür', 'Misket' ve 'Zeytin' arasında anket başlattı. Anket sonucuna göre yavru gorilin ismi 'Zeytin' oldu.