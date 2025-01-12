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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig'de ara transfer döneminin harcama limitleri açıklandı! - Futbol Haberleri

        Süper Lig'de ara transfer döneminin harcama limitleri açıklandı!

        Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de ara transfer döneminin harcama limitlerini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.01.2025 - 19:13 Güncelleme: 12.01.2025 - 19:23
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        Süper Lig'de harcama limitleri açıklandı!
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        Kulüp Lisans Kurulu, 2024-2025 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitleri'ni ikinci transfer ve tescil dönemi ile ilgili olarak belirledi.

        TFF harcama limiti kararını geri çekti!
        TFF harcama limiti kararını geri çekti! Haberi Görüntüle

        30 Aralık 2022 tarihinde yürürlüğe giren Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı'nın 121. maddesi kapsamında, Ek XIII'te yer alan usullerle belirlenen Süper Lig Takım Harcama Limitleri şu şekilde hesaplandı:

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