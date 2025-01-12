TFF harcama limiti kararını geri çekti! Yüzde 30'luk sapma devam edecek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), dün akşam takım harcama limitlerinde uygulanan yüzde 30'luk sapmanın iptal edildiğini açıklayıp, kulüplerin limit dahilinde kalmasını zorunlu tutmuştu.

Ancak bu kararın üzerinden daha 24 saat bile geçmemişken, talimatnamedeki bu değişiklik iptal edildi.

YÜZDE 30'LUK SAPMA DEVAM EDECEK

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), takım harcama limitlerinde uygulanan yüzde 30'luk sapmayı iptal kararını geri çekti. Böylece takımların harcama limitlerindeki yüzde 30’luk sapma devam edecek.