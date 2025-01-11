Ünlü dizinin çekildiği mekânın önünde cinayet
İstanbul'da akıllara durgunluk veren cinayet yaşandı. Fatih Balat'ta ünlü bir dizinin bölümlerinin çekildiği kahvehaneyi işleten Gökçe Ş. dükkanının karşısında tezgah açan seyyar tartışma yaşadı. Yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgaya katılan Gökçe Ş.'nin iş ortağı olduğu iddia edilen Tülay Serap K. adlı kadın Ercan Çali'ye ateş ederek öldürdü. Olayın ardından Gökçe Ş. ile Tülay Serap K. adlı iki kadın gözaltına alındı. Mustafa Şekeroğlu'nun haberi
Dehşete düşüren olay Fatih ilçesinin meşhur semti Balat’ta meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre bir dönem popüler bir dizinin çekildiği kahvehaneyi işleten kadın bir cinayet olayına karıştı.İşletme sahibi Gökçe Ş.
ÖNCE TARTIŞMA YAŞANDI
Bir yıl önce kahvehanenin işletmesini alan Gökçe Ş. ve iş ortağı olduğu iddia edilen Tülay Serap K. adlı 2 kadın ile kahvehanenin karşısına tezgah açan Ercan Çali isimli seyyar satıcıyla iddialara göre sık sık tartışma yaşıyorlardı. İddialara göre olay günü Ercan Çali, kahvehanenin karşısında tezgah kurdu. Bu tezgahın kurulması üzerine, işletme sahibi Gökçe Ş. ile Çali arasında tartışma yaşadı.
CİNAYETLE SONUÇLANDI
Bu tartışmanın ardından ikili arasında kavga yaşandı. Yaşanana kavgaya Tülay Serap K. adlı kadında katıldı. Yaşanan kavgada silahlar patladı. Açılan ateş sonucu Ercan Çali silahla vuruldu. Elde edilen bilgilere göre Çali’yi silahla vuran kişinin Tülay Serap K. olduğu belirtildi.
İKİ KADIN GÖZALTINA ALINDI
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, kahvehane işletmecisi olan Gökçe Ş.
İle Tülay Serap K.’yı gözaltına aldı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Çali ise hayatını kaybetti. Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.