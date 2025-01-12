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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Rams Başakşehir Başakşehir: 1 - Galatasaray: 2 | MAÇ SONUCU - Rams Başakşehir Haberleri

        Başakşehir: 1 - Galatasaray: 2 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray deplasmanda Başakşehir'i 2-1 mağlup etti. Galatasaray'da goller 42 ve 59. dakikalarda Barış Alper Yılmaz'dan geldi. Başakşehir'in golünü ise 53. dakikada Piatek kaydetti. Bu sonuçla birlikte Sarı-Kırmızılılar, Süper Lig'de namağlup liderliğini sürdürdü

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 12.01.2025 - 17:52 Güncelleme: 12.01.2025 - 21:06
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        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında RAMS Başakşehir'e konuk oldu. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray 2-1 kazandı.

        Sarı-Kırmızılılarda goller 42 ve 59. dakikalarda Barış Alper Yılmaz'dan geldi. Başakşehir'in golünü ise 53. dakikada Piatek kaydetti.

        Bu sonuçla birlikte Galatasaray, Süper Lig'deki namağlup serisini sürdürdü ve puanını 50'ye yükseltti. Başakşehir ise 26 puanda kaldı.

        Süper Lig'de bir sonraki hafta Galatasaray deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak. Başakşehir ise evinde Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

        GOLLER NASIL GELDİ?

        42. DAKİKA | Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın golü ile maçta öne geçti. Victor Osimhen ile yaptığı verkaç sonrasında ceza alanında topla buluşan Barış Alper Yılmaz, sol çaprazdan yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı Muhammed Şengezer'in yanından ağlarla buluşturmayı başardı.

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        53. DAKİKA | Rams Başakşehir, Krzysztof Piatek'in golü ile maçta eşitliği yakaladı. Philippe Keny'nin ceza alanının solunda yerden içeri çevirdiği pasını iyi takip eden Krzysztof Piatek, yakın mesafeden gelişine yaptığı vuruşla topu Fernando Muslera'nın yanından ağlarla buluşturdu.

        59. DAKİKA | Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın golü ile maçta tekrar öne geçti. Yunus Akgün'ün pasıyla ceza alanında topla buluşan Barış Alper Yılmaz, sağ çaprazdan yakın köşeye yaptığı düzgün vuruşla topu Muhammed Şengezer'in solundan köşede ağlarla buluşturmayı başardı.

        GALATASARAY'DAN PENALTI İTİRAZI

        Galatasaray'ın Başakşehir ile karşılaştığı maçta sarı kırmızılı takım penaltı bekledi.Karşılaşmanın 28. dakikasında Dries Mertens ceza sahasına topu gönderdi. Savunmada Hamza Güreler topu uzaklaştırdı.

        Galatasaraylı futbolcular, rakibinin topa eliyle müdahale ettiği itirazında bulundu. Hakem Atilla Karaoğlan, VAR'da bulunan Yaşar Kemal Uğurlu'yu dinledi ve oyunu devam ettirdi.

        23 MAÇTIR KAYBETMİYOR

        Süper Lig, Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, çıktığı son 23 maçta mağlup olmadı. İyi bir sezon geçiren sarı-kırmızılı ekip, resmi müsabakalarda son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşadı. Galatasaray, 27 Ağustos'taki mücadeleden sonra çıktığı 22 maçta 17 galibiyet ve 6 beraberlik aldı.

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        BU SEZON DEPLASMANDA KAYIPSIZ

        Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de çıktığı tüm deplasman maçlarını kazandı. Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de konuk olduğu TÜMOSAN Konyaspor, Adana Demirspor, Fenerbahçe, Onvo Antalyaspor, Sipay Bodrum FK, Net Global Sivasspor, Bellona Kayserispor ve Başakşehir'i mağlup etti. Deplasmanda puan kaybı yaşamayan Galatasaray, bu sezonki 2 beraberliğini de sahasında Kasımpaşa ve ikas Eyüpspor'a karşı yaşadı.

        GABRIEL SARA SAKATLIĞI SEBEBİYLE KADRODA YOKTU

        Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Gabriel Sara, sakatlığı sebebiyle RAMS Başakşehir maçının kadrosunda yer alamadı.

        RAMS Başakşehir'le oynanan Türkiye Kupası karşılaşmasının ardından 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun sağ diz iç yan bağlarında orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildiği açıklanmıştı.

        KEREM DEMİRBAY LİGDE 10 MAÇ ARADAN SONRA 11'DE BAŞLADI

        Galatasaray'da Kerem Demirbay, Süper Lig'de 10 maç sonra ilk 11'de sahaya çıktı.

        Son olarak ligin 7. haftasındaki Kasımpaşa karşılaşmasının başlangıç kadrosunda yer alan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, Gabriel Sara'nın yokluğunda ilk 11'de şans buldu.

        Kerem, söz konusu 10 müsabakanın 6'sında oyuna sonradan dahil oldu.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        38. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Kerem Demirbay'ın sol kanattan kullandığı serbest atışta Abdülkerim Bardakcı'nın penaltı noktası yakınından yaptığı kafa vuruşunda, yere çarpan topu kaleci Muhammed Şengezer köşeden kornere çeldi.

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        42. dakikada sarı-kırmızılı takım 1-0 öne geçti. Osimhen ile yaptığı verkaçın ardından topu önüne alan Barış Alper Yılmaz, ceza sahası içinde yerden yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.

        45+1. dakikada Davidson'un ceza sahasının solunda içeriye çevirmek istediği top, Davinson Sanchez'e çarptıktan sonra Ömer Faruk Beyaz'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun çıkardığı şutta altıpasın içinde Abdülkerim Bardakcı meşin yuvarlağa müdahale etti.

        Galatasaray, ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.

        53. dakikada RAMS Başakşehir beraberliği yakaladı. Keny'nin ceza sahası içi sol çaprazda ayağının dışıyla şık pasında Piatek, altıpasın içinde kaleci Muslera'dan önce meşin yuvarlağa dokunarak filelere gönderdi: 1-1.

        59. dakikada milli futbolcu Barış Alper Yılmaz bir kez daha sahneye çıktı ve Galatasaray'ı yeniden öne geçirdi. Yunus'un kısa pasında topu sağ ayağıyla kontrol eden Barış Alper'in ceza sahası içi sağ çaprazda sol ayağıyla yerden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak köşeden ağlarla buluştu: 1-2.

        68. dakikada gelişen Başakşehir atağında Piatek'in sağdan ortasında Torreira'nın ceza sahası içinden yaptığı ters kafa vuruşunda, top direkten döndü.

        Kalan dakikalarda iki takım da yakaladıkları pozisyonları değerlendiremedi ve Galatasaray karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

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