Köprü, otoyol ve tünellerin yeni ücretleri belli oldu Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamayla birlikte köprü, otoyol ve tünellerin yeni ücretleri belli oldu. Yavuz Sultan Selim 1. Sınıf yüzde 15 zamlanırken 15 Temmuz köprüsü yüzde 42 zamlanmış oldu. Osmangazi'de de artış yüzde 42.3'ü buldu. Fatih Sultan Mehmet köprüsü de yüzde 42 zamlanırken Çanakkale Köprüsü'nde zam oranı yüzde 35'te tutuldu

Habertürk Giriş: 12.01.2025 - 22:18 Güncelleme: 12.01.2025 - 22:38 facebook

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