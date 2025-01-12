Köprü, otoyol ve tünellerin yeni ücretleri belli oldu
Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamayla birlikte köprü, otoyol ve tünellerin yeni ücretleri belli oldu. Yavuz Sultan Selim 1. Sınıf yüzde 15 zamlanırken 15 Temmuz köprüsü yüzde 42 zamlanmış oldu. Osmangazi'de de artış yüzde 42.3'ü buldu. Fatih Sultan Mehmet köprüsü de yüzde 42 zamlanırken Çanakkale Köprüsü'nde zam oranı yüzde 35'te tutuldu
Yeni otoyol ve köprü geçiş ücretleri belli oldu. 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri 47 TL, Yavuz Sultan Selim Köprüsü 80 TL, Osman Gazi Köprüsü 795 TL, 1915 Çanakkale Köprüsü 790 TL zamlandı.
Eski ve yeni fiyatlar şöyle:
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve FSM:
33 TL 》 47 TL
- Yavuz Sultan Selim Köprüsü:
70 TL 》 80 TL
- Osmangazi Köprüsü:
555 TL 》 795 TL
Köprü, otoyol ve tünellerin 2025 yılı yeni ücretleri:
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