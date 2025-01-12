Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Rams Başakşehir Mustafa Denizli: Futbol adına kötü bir geceydi - Rams Başakşehir Haberleri

        Mustafa Denizli: Futbol adına kötü bir geceydi

        Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, konuk olduğu RAMS Başakşehir'i 2-1 mağlup etti. Türk futbolunun efsane isimlerinden Mustafa Denizli, HT Spor'da bu mücadeleyi değerlendirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.01.2025 - 21:43 Güncelleme: 12.01.2025 - 21:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Futbol adına kötü bir geceydi"
        ABONE OL

        Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, deplasmanda RAMS Başakşehir'i 2-1 yendi.

        Türk futbol dünyasının duayen isimlerinden Mustafa Denizli, HT Spor'un Köşe Vuruşu programında Başakşehir - Galatasaray mücadelesini değerlendirdi.

        İşte Mustafa Denizli'nin sözleri:

        İki büyük takımdan beklenen futbol kesinlikle yoktu. Hafta içinde oynadıkları kupa maçının temposunda ve lezzetinde bir maç yoktu. Futbol adına kötü bir geceydi. Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın çok az kullandığı sol ayağıyla attığı 2 golle kazandı. Şunlar harika hareketlerdi diyebileceğim bir organize atak yoktu. Barış'ın attığı gollerde şahsi beceri ön planda. Galatasaray hedefine ulaştı ama kendinden beklenen futbolu oynamadı. Başakşehir ise hiç oynamadı. Başakşehir kendi çizgisindeki futbola erişemedi. Galatasaray ise Başakşehir'in birçok zaafından istifade edemedi.

        Atilla Karaoğlan iyi bir yönetim göstermedi. Ben Atilla Karaoğlan'ı bu akşam başarılı hakem sınıfına koyamam.

        VAR hakemlerinin yurtdışından gelecek olması bu ülke insanına bu meslekle uğraşanlara bu ayıp yeter. 85-90 milyonluk, dünyanın önemli ülkelerinden bir tanesinde VAR'da pozisyonları değerlendirecek nitelikte insan bulamıyorsan bence git köprüden boğaza atla daha iyi.

        Ben çok üst düzey bir takımda teknik adamlığa başladım ama öyle ideallerim vardı ki nereden başlarsam başlayayım bugüne kadar yaptığım çalışmaların hepsini yapardım. Bunu kendine hedef belirlediğin zaman o azmin ve hırsın elinden hiçbir şey kurtulamaz ama bu riski göze alacaksın.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yerli ve milli NAVTEX devreye girdi
        Yerli ve milli NAVTEX devreye girdi
        Galatasaray doludizgin!
        Galatasaray doludizgin!
        "Futbol adına kötü bir geceydi"
        "Futbol adına kötü bir geceydi"
        Süper Lig'de harcama limitleri açıklandı!
        Süper Lig'de harcama limitleri açıklandı!
        Amasya'da sondaj sırasında göçük! İki işçiden acı haber
        Amasya'da sondaj sırasında göçük! İki işçiden acı haber
        Yangın bölgesinde Türk ünlülerin de evleri var
        Yangın bölgesinde Türk ünlülerin de evleri var
        Korkunç olay! Anne ve kızı ölü, baba ağır yaralı
        Korkunç olay! Anne ve kızı ölü, baba ağır yaralı
        "Grönland'ı satın alma asker gönder"
        "Grönland'ı satın alma asker gönder"
        Meşhur sokakta cinayet
        Meşhur sokakta cinayet
        "Avrupa'yı yeniden harika yapalım"
        "Avrupa'yı yeniden harika yapalım"
        Yavru gorilin adı belli oldu
        Yavru gorilin adı belli oldu
        Ünlülerin yangın raporu
        Ünlülerin yangın raporu
        Los Angeles'taki yangınlarda son durum ne?
        Los Angeles'taki yangınlarda son durum ne?
        Ünlü oyuncunun dramı
        Ünlü oyuncunun dramı
        Hastaneleri dolduran norovirüse dikkat!
        Hastaneleri dolduran norovirüse dikkat!
        En güçlü bağışıklık güçlendiriciler!
        En güçlü bağışıklık güçlendiriciler!
        "Keşke çocuklaşsalar"
        "Keşke çocuklaşsalar"
        Cumhuriyet tarihinde ilk
        Cumhuriyet tarihinde ilk
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Keskin Band!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Keskin Band!
        Depremde ağır hasarlı araçları "change" etmişler! 40 milyon liralık vurgun, 15 gözaltı
        Depremde ağır hasarlı araçları "change" etmişler! 40 milyon liralık vurgun, 15 gözaltı