Çay ve baharatlarla griple mücadele etmek mümkün! İşte karanfilden kayısıya en güçlü bağışıklık güçlendiriciler!
Kış mevsiminin gelişiyle birlikte grip ve öksürük gibi hastalıklar kapımızı çalmaya başladı. Bu rahatsızlıklara karşı korunmak ya da belirtileri hafifletmek için doğadan gelen şifalı bitkiler çok eski zamanlardan beri kullanılıyor. Peki, hangi bitkisel formüller bu hastalıklara iyi geliyor?
Soğuk algınlığının ve grip hastalığının yaygınlaştığı kış aylarında, öksürük ve boğaz tahrişinden muzdarip olan kişiler çözüm arayışına girer. Kimyasal ilaçlara başvurmadan önce, doğanın bize sunduğu şifa kaynaklarından yararlanmak mümkün. Bitkisel formüller, hem yan etkisiz hem de etkili bir alternatif olarak öne çıkıyor!
UYARI: HABERDE YER ALAN BİLGİLERİ UZMAN BİR DOKTORA DANIŞMADAN DENEMEYİNİZ
ZENCEFİL VE BAL: ÖKSÜRÜK KESEN GÜÇLÜ İKİLİ
Zencefil, içeriğindeki antienflamatuar ve antioksidan bileşikler sayesinde boğazdaki tahrişi azaltarak öksürük krizlerini yatıştırır. Bir çay kaşığı taze rendelenmiş zencefili bir tatlı kaşığı balla karıştırıp tüketebilirsiniz. Bu karışım, özellikle gece öksürüklerini azaltmada etkili bir rol oynar.
IHLAMUR: GRİP BELİRTİLERİNE KARŞI DOĞAL DESTEK
Ihlamur, yıllardır soğuk algınlığı tedavisinde kullanılan en etkili bitkilerden biridir. Çay olarak hazırlanan ıhlamur, bağışıklık sistemini güçlendiren antioksidanlar ve mukusu incelten maddeler içerir. Bir bardak kaynar suya bir tutam ıhlamur ekleyerek hazırlanan çay, boğaz tahrişini hafifletir ve vücudu nemlendirir.
SARIMSAK VE SOĞAN: DOĞANIN ANTİBİYOTİĞİ
Sarmaşık ve soğan, doğal antibiyotik özellikleriyle bilinir. Sarımsak, içerdiği allicin maddesi sayesinde enfeksiyonlarla savaşırken soğan, antibakteriyel ve antiviral etkileriyle öne çıkıyor. Bu ikiliyi çorbalarda veya ballı karışımlarda kullanarak grip belirtilerini azaltabilirsiniz.
EKİNEZYA: BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİN DOSTU
Ekinezya, bağışıklık sistemini destekleyen önemli bitkilerden biridir. Ekinezya çayı, grip ve soğuk algınlığına karşı korunmada etkili bir yöntemdir. Gün içerisinde iki fincan ekinezya çayı tüketmek, hastalık sürecini kısaltabilir.
AYVA YAPRAĞI VE MEYVESİ: ÖKSÜRÜĞE İKİ KAT DESTEK
Ayva yaprağı, boğazdaki tahrişi azaltır ve öksürük krizlerini yatıştırır. Ayva meyvesi ise boğazın nemlenmesini sağlar ve Şifalı bir etkisi bulunur. Ayva yaprağından yapılan çay, öksürük belirtilerinin hafiflemesine yardımcı olurken, ayva tatlısı da tatlı bir şifa sunar.
KUŞBURNU: VİTAMİN DEPOSU
C vitamini açısından zengin olan kuşburnu, bağışıklık sistemini destekleyerek grip ve öksürük gibi belirtileri hafifletir. Bir avuç kuşburnunu kaynar suda demleyerek elde edeceğiniz çay, hem lezzetli hem de şifa kaynağıdır.
NANE VE LİMON: GELENEKSEL BİR ÇARE
Nane-limon karışımı, grip ve soğuk algınlığına karşı geleneksel bir çaredir. Limonun antiseptik etkileri ve nanenin ferahlatıcı özellikleri bir araya gelerek boğaz tahrişini azaltır. Kaynar suya bir dilim limon ve bir tutam nane ekleyerek hazırlanan bu çay, rahatlatıcı etkiler sunar.
ZERDEÇAL VE SÜT: BAŞLARDAKİ MUCİZE
Zerdeçal, antienflamatuar ve antiseptik özellikleriyle bilinir. Bir bardak sıcak süte bir çay kaşığı zerdeçal ekleyerek hazırlanan karışım, hem boğazı yumuşatır hem de vücudun enfeksiyonlarla savaşmasına yardımcı olur.
KAYISI VE İNCİR KARIŞIMI: ÖKSÜRÜĞÜ HAFİFLETEN DOĞAL TATLILIK
Kuru kayısı ve incir, boğazı yumuşatıcı etkileriyle bilinir. Bu meyveleri suyla kaynatarak elde edeceğiniz karışım, öksürük krizlerini hafifletir ve enerji verir. Sıcak bir şıırım alındığında, boğazdaki tahrişin azaldığı hissedilir.
TARÇIN VE KARANFİL: LEZZETLİ VE ŞİFALI BİR DOKUNUŞ
Tarçın ve karanfil, antiseptik ve antimikrobiyal özellikleriyle bilinir. Bu iki baharatı çayınıza veya sütünüzün içine ekleyerek hem lezzetli hem de şifalı bir içecek elde edebilirsiniz. Tarçın, vücudu sıcak tutarken karanfil boğazda rahatlık sağlar.