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        Haberler Dünya Elon Musk: "Avrupa'yı yeniden harika yapalım" | Dış Haberler

        Elon Musk: "Avrupa'yı yeniden harika yapalım"

        Dünyanın en zengin ismi Elon Musk, Almanya'da önümüzdeki ay gerçekleşecek erken seçimde SDP'nin adayının Başbakan Olaf Scholz olmasına ilişkin habere yorumda bulundu. Musk, ABD seçimlerinde Trump ile için özdeşleşmiş MAGA kalıbını Avrupa'ya uyarladı ve "Avrupa'yı yeniden harika yapalım" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.01.2025 - 11:04 Güncelleme: 12.01.2025 - 11:04
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        "Avrupa'yı yeniden harika yapalım"
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        Dünyanın en zengin ismi ve ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın en yakın müttefiklerinden Elon Musk'ın aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi'ni (AfD) övdüğü paylaşımları sürüyor.

        Elon Musk'ın AfD hakkındaki paylaşımları tepki çekmiş, Almanya hükümeti Musk'ı 23 Şubat'ta gerçekleşecek erken seçimlere müdahale etmekle suçlamıştı. Musk bu kez Sosyal Demokrat Parti'nin (SDP) erken genel seçimde başbakan adayı olarak, Başbakan Olaf Scholz'un olmasını onayladığı bir haberi paylaştı ve yorumda bulundu.

        Musk, Trump'ın ABD seçimlerinde kullandığı "Amerika'yı yeniden harika yapalım" (MAGA), söylemini Avrupa için uyarladı ve "Avrupa'yı yeniden harika yapalım" (MEGA) ifadelerini kullandı.

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        "ALMANYA'YI SADECE AfD KURTARABİLİR"

        Elon Musk, sahibi olduğu X platformunda aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi'ni (AfD) överek, "Almanya'yı sadece AfD kurtarabilir." ifadesini kullanmıştı.

        Daha sonra bu görüşünü genişleten Musk, Axel Springer medya grubuna ait Welt am Sonntag gazetesinde misafir köşe yazarı olarak kaleme aldığı makalede, AfD'yi destekleyerek partiyi "Almanya için son umut kıvılcımı" olarak nitelendirmişti.

        "ALMANYA'DA NE OLACAĞINA SOSYAL MEDYA SAHİPLERİ KARAR VEREMEYECEK"

        Almanya Başbakanı Olaf Scholz, geçtiğimiz günlerde Musk'a yönelik yaptığı açıklamada, ülkesinde bundan sonra ne olacağını vatandaşların belirleyeceğini, buna sosyal medya sahiplerinin karar veremeyeceğini söylemişti.

        Olaf Scholz, Almanya'da bundan sonra ne olacağını vatandaşların belirleyeceğini vurgulayarak, "Buna sosyal medyanın sahipleri karar vermeyecek. Tartışmalarımızda bazen fikir ne kadar aşırı olursa, ilginin de o kadar fazla olduğu izlenimini edinebilirsiniz. Ancak Almanya'da bundan sonra ne olacağını belirleyenler en yüksek sesle bağıranlar değil, büyük çoğunluğu mantıklı ve düzgün insanlar olacak." ifadelerini kullanmıştı.

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