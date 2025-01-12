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        Haberler Dünyadan 14,5 milyon dolarlık evi yanan Mel Gibson işi şakaya vurdu: O sinir bozucu tesisat sorunu bitti - magazin haberleri

        Ünlülerin yangın raporu

        Los Angles yangını ünlü isimleri derinden etkiledi. Malibu'daki lüks malikanesi küle dönen Mel Gibson, sevdiklerinin güvende olmasına sevinirken; "En azından artık o sinir bozucu tesisat sorunlarından hiçbiri yok" esprisini yaptı. Angelina Jolie, yangından zarar görenlere evini açtı. Jennifer Garner, yangında bir arkadaşını kaybetti. Jennifer Lopez de yakında yayınlanacak olan yeni filminin tüm tanıtım programını iptal etti, yardıma odaklandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.01.2025 - 12:03 Güncelleme: 12.01.2025 - 12:03
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        Ünlü oyuncu Mel Gibson, Los Angeles'ta çıkan orman yangınlarında Malibu bölgesinde yer alan evini kaybetti.

        Gibdon'ın 15 yıl önce satın aldığı 14,5 milyon dolarlık evi tamamen kül oldu.

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        Yangın esnasında evinde olmayan ve bir podcast yayınına katılmak üzere Austin şehrine giden Gibson, "Giderken biraz huzursuzdum çünkü mahallemin yanmaya başladığını biliyordum. Bu yüzden 'Acaba evim hâlâ orada mı' diye düşündüm. Ama eve döndüğümde, tahmin ettiğim gibi, orada değildi" şeklinde konuştu.

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        "GERİ ALAMAYACAĞIM KİŞİSEL EŞYALARIM VARDI"

        "Orada uzun zamandır yaşıyoruz" diyen Gibson, "Benim evimdi ve orada geri alamayacağım birçok kişisel eşyam vardı. Her türlü şey... Fotoğraflardan dosyalara, yıllar içinde biriktirdiğim kişisel eşyalara, kıyafetlere ve güzel eşylara kadar her şey" ifadesini kullandı.

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        Ünlü oyuncu, televizyon yayınında konuşurken, yanan eşyaların tamamen yenilenebileceğini, tüm sevdiklerinin güvende ve iyi olduğunu söyleyerek, durumla ilgili şaka bile yaptı.

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        İŞİ ŞAKAYA VURDU

        "Eşyalarımın yükünden kurtuldum çünkü hepsi kül oldu" diyen Gibson, "Eve gittim ve kendi kendime, 'En azından artık o sinir bozucu tesisat sorunlarından hiçbiri yok' dedim" şeklinde esprili bir ifade kullandı.

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        "TAVUKLARIM KURTULDU"

        Eve geldiğinde şaşırtıcı bir olayla karşılaştığını söyleyen Gibson, tavuklarının yangından sağ kurtulduğunu, "Harikaydı. Tavuk kümesini kontrol ettik ve iyilerdi. Bu yüzden onlara biraz tahıl ve su verdik, mutlu oldular ve yumurtluyorlar" diye konuştu.

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        Mel Gibson, şu anda tamamen küle dönen evini, 2019 yılında 14,5 milyon dolara satışa çıkarmış ancak daha sonra satmaktan vazgeçmişti.

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        YANGIN ALIŞVERİŞİ

        Angelina Jolie, çocuklarıyla birlikte Los Angeles yangınları sırasında ihtiyaç sahiplerine yardım ediyor.

        Oscar'lı oyuncu, 16 yaşındaki oğlu Knox ve 18 yaşındaki kızı Shiloh ile birlikte su ve diğer temel ihtiyaçları aldıkları market alışverişi yaptı.

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        Jolie, kendisinin ve çocuklarının yangınlardan etkilenenlere nasıl yardım ettiğini anlatırken, "Evimizde insanlar var" dedi.

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        AFETZEDELERİ EVİNDE AĞIRLIYOR

        Yardım çalışmalarına bağış yapmayı planlayıp planlamadığı sorulduğunda Jolie, "Evet yapacağım, şu anda yakınımdaki insanlarla ilgileniyorum ve onları evimde ağırlıyorum" diye yanıt verdi.

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        TÜM TANITIM PLANLARINI İPTAL ETTİ

        Jennifer Lopez, Hollywood'un gündemi yangınlar olduğu için kamera önünden bir süreliğine çekiliyor. Sanatçı, yaklaşan tüm medya planlarını iptal etti.

        Bu haftanın başlarında, Lopez'in yeni filmi 'Unstoppable'ın Los Angeles galasına katılması bekleniyordu, ancak Palisades bölgesindeki yangın hızla büyüdüğü için etkinlik iptal edildi.

        Önümüzdeki hafta, filmini tanıtmak için kameralar karşısına çıkması planlanan Lopez, tüm etkinlikleri rafa kaldırdı.

        Oyuncuya yakın bir kaynak, Los Angeles'taki yangınlardan zarar görenlere destek olmaya odaklandığı için Lopez'in medya planlarını iptal ettiğini söyledi.

        Lopez'in önümüzdeki hafta 'Today Show', 'The View', 'Live with Kelly and Mark' ve 'The Tonight Show Starring Jimmy Fallon'da yer alması ve 16 Ocak'ta dijital platformda yayınlanacak olan 'Unstoppable' filmini tanıtması gerekiyordu.

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        YANGINDA ARKADAŞINI KAYBETTİ

        Pacific Palisades bölgesini kasıp kavuran yangınlarda ünlü oyuncu Jennifer Garner, bir arkadaşını kaybetti.

        Yardım kuruluşu Dünya Merkez Mutfağı'nın kurucusu José Andrés'le yangınlar nedeniyle Pacific Palisades bölgesinden tahliye edilenlere yemek vermek için gönüllü olan Garner, bölge kilisesinden bir arkadaşının ölümünden bahsederek durumu "çok hassas" diye nitelendirdi.

        Garner, "Bir arkadaşımı kaybettim ve kilisemiz için bu çok hassas, o yüzden henüz onun hakkında konuşmamalıyız diye düşünüyorum" dedi.

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        "Zamanında dışarı çıkamayan bir arkadaşımı kaybettim" diyen Garner'ın bahsettiği kilisede çıkan yangın böyle görüntlendi.

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        #Jennifer Garner
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