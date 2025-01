TÜM TANITIM PLANLARINI İPTAL ETTİ

Jennifer Lopez, Hollywood'un gündemi yangınlar olduğu için kamera önünden bir süreliğine çekiliyor. Sanatçı, yaklaşan tüm medya planlarını iptal etti.

Bu haftanın başlarında, Lopez'in yeni filmi 'Unstoppable'ın Los Angeles galasına katılması bekleniyordu, ancak Palisades bölgesindeki yangın hızla büyüdüğü için etkinlik iptal edildi.

Önümüzdeki hafta, filmini tanıtmak için kameralar karşısına çıkması planlanan Lopez, tüm etkinlikleri rafa kaldırdı.

Oyuncuya yakın bir kaynak, Los Angeles'taki yangınlardan zarar görenlere destek olmaya odaklandığı için Lopez'in medya planlarını iptal ettiğini söyledi.

Lopez'in önümüzdeki hafta 'Today Show', 'The View', 'Live with Kelly and Mark' ve 'The Tonight Show Starring Jimmy Fallon'da yer alması ve 16 Ocak'ta dijital platformda yayınlanacak olan 'Unstoppable' filmini tanıtması gerekiyordu.