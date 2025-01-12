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        Haberler Dünya Trump, göreve başladığı gün 100'den fazla başkanlık kararnamesi çıkarmayı planlıyor | Dış Haberler

        Trump, göreve başladığı gün 100'den fazla başkanlık kararnamesi çıkarmayı planlıyor

        ABD'nin 47. Başkanı seçilen ve 20 Ocak günü 4 yıl sonra Beyaz Saray'a geri dönecek olan Donald Trump, göreve başladığı gün 100'den fazla başkanlık kararnamesi çıkarmayı planlıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 10:08 Güncelleme: 12.01.2025 - 10:08
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        ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, göreve başlayacağı 20 Ocak'ta enerji geliştirme, sınır güvenliği, sınır dışı etme ve ülkenin diğer öncelikli konuları kapsamında 100'den fazla başkanlık kararnamesi çıkarmaya hazırlanıyor.

        Trump, Capitol Hill'de düzenlenen özel toplantıda, Cumhuriyetçi senatörlere, göreve başlayacağı gün sınır güvenliği ve sağlık, eğitim gibi alanlarda ülkenin "öncelikli" meselelerine ilişkin 100'ün üzerinde başkanlık kararnamesi imzalamayı planladığını ifade etti.

        Trump'ın politikadan sorumlu Beyaz Saray Özel Kalem Müdür Yardımcılığına getireceğini duyurduğu Stephen Miller, oluşturulması planlanan başkanlık kararnamelerinin değerlendirildiği özel toplantıda, senatörlere sınır güvenliği ve göç politikalarına ilişkin alınacak önlemleri açıkladı.

        ABD'li Cumhuriyetçi Senatör James Lankford ise, Trump yönetiminin öncelikli olarak ülkeye giriş yapan, suç işlemiş veya mahkemeler tarafından ABD'de yaşaması uygunsuz bulunan yaklaşık 1 milyon göçmene yönelik tedbirler alacağını belirtti.

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        #Donald Trump
        #ABD
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