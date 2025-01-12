Beşiktaş-Bodrum FK maçının tartışmalı hakem kararları

"DENİZDE, HAVADA, KARADA PENALTI"

Soru: 62. dakikada Taylan'ın yerde kaldığı pozisyonda devam kararı doğru mu, penaltı gerekir mi?

Deniz Çoban: Açık, bariz, net penaltı. VAR, hakeme ayağa basmayı açık ve net şekilde gösterdi. Penaltıyı vereceğinden emindim. Vermeyince başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Sarı kart ve penaltı lazımdı. Hakemin iki konuda bilgisi yetersiz. Bu tarz gecikmiş müdahalelerde, müdahale dikkatsiz ise ve oyuncudan top gitmişse artık VAR karışmaz. Takdir hakemindir. Bu öyle bir hareket değil ama. Taylan topa vurmuş, gitmiş ama yapılan hareket kontrolsüz. Kontrolsüz hareket, top oyun içindeyken ne olursa olsun penaltıdır.

Bahattin Duran: Çok net penaltı. VAR müdahalesi çok doğru. Şunu iddia ediyorum; Süper Lig'de VAR olarak görev yapan herkes buna karışırdı. Çok net kontrolsüz bir müdahale. Penaltıyla birlikte sarı kart olmalıydı. Süper Lig kadrosunda kaç hakem varsa, bu Mehmet Türkmen arkadaş dışında herkes penaltı verir. 62'de buna devam diyen Mehmet Türkmen, aynı bu pozisyona ceza sahası dışında faul ve sarı kart verdi.

Bülent Yıldırım: Top bu ceza alanı içinde oynanırken ve top oyundayken, diğer ceza alanı içinde kaleci hücum oyuncusuna kızdı ve bu şekilde gitti ayağına bastı. VAR müdahale eder ve penaltı kararı verilir. Top kel alaka yerdeydi, sarıldım belinizden indirdim yere, yine penaltı. Bu kadar açık, bariz, kanıtı sunulmuş bir faul. Denizde, karada, havada, her yerde penaltı.