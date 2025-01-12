İstanbul’da özellikle 2010 yılında ve o döneme yakın yıllarda aralarında ünlü isimlerin de yer aldığı birçok iş insanı kendi villasında gasp edilerek soyuldu. Bunların en ünlü isimlerinden biride şarkıcı Faruk Tınaz’ın gasp edilip evinin soyulmasıydı. Bu tür soygunlarda hep yabancı uyruklu çalışanların parmağı ortaya çıktı. Kimisi organize suç çeteleriyle iş yaptı kimisi ise bireysel davranarak soygunu yaptı. Özellikle Faruk Tınaz olayı günlerce konuşulan olaylardan biri oldu. Aradan yıllar geçti, bu tür olaylarda bir düşüş yaşandı. Ancak her şeye rağmen, ünlü isimler her zaman bu tür kişilerin hedefi haline geldi. Filmleri aratmayan dehşet saçan bir olayda 2018 yılında meydana geldi.

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Gasp uzmanı emekli polis memuru Birol Turan

VİLLADA GASP İHBARI

Tarih yaprakları 2 Mart’ı gösteriyordu. Gece saat 02.00 sıralarında evinden koşar adımlarla çıkan yaşlı bir kadın korku içinde hızla karşı villanın kapısına doğru giderek yardım çığlığında bulundu. Yaşlı kadın kapıyı açan kadına sarılarak ağladı.

Bu görüntülerden kısa bir süre sonra geceyi haber merkezinin anonslarındaki telsiz sesleri yankılanmaya başlandı. Haber merkezi Büyükçekmece ilçe ekiplerinin acil olarak verilen adrese gidilmesini istedi. Ardından 45 73 kodlu ekip anons edilerek olay yerinde acil

gidilmesi istendi. 45 73 kodlu ekip Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği’nin deneyimli dedektiflerinden Birol Turan ve ekip arkadaşlarıydı. Gelen ihbara göre bir villada gasp olayı yaşanmıştı.

ÜNLÜ ŞARKICININ VİLLASI ÇIKTI

Önce ilçe ekipleri verilen adrese gitti. Kısa süre içinde ilçe ekiplerinden merkeze bilgi anonsları geldi. Gelen anonslara göre, villada bir gasp olayı yaşanmıştı. Ev sahibi kadının el ve ayakları bağlanmış ve ev soyularak gasp olayı yaşanmıştı. Bu işi çözecek olan kişiler artık ünlü Gasp masasının ekipleri olacaktı. Birol Turan ve ekibi hızla olay yerine gitti. Deneyimli dedektifler, karşılarında ünlü bir şarkıcının villasında yaşanan gasp olayını buldu. Villa ünlü ve popüler şarkıcı Ece Seçkin’in villasıydı.

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ANNESİNİ BAĞLAYIP EVİ SOYDULAR

Gasp uzmanı emekli polis memuru Birol Turan o günü şöyle anlattı:

“Ev şarkıcı Ece Seçkin’in eviydi. Hemen olay nasıl olmuş neler alınmış tüm bu bilgileri olayda mağdur olan Ece hanımın annesinden aldık. Annesi eve girdiğinde bir erkekle karşılaşmış. Bu şahıs anneyi etkisiz hale getirip el ve ayaklarını bağlamış. Ardından evde bulunan ziynet eşyalarını alıp kaçmış. Anne büyük korku yaşamıştı. Bu tür olaylara yabancı değiliz. Hemen ilk sorduğumuz evde hizmetçi kadın var mıydı? Yoktu. Evi inceledik. Kapıda bir zorlama yok, pencerelerden de girilmemiş. Tabi ki ilk akılımıza gelen tanıdık biri olmalı”

GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞTÜ Ortaya çıkan detaylara göre Ece Seçkin’in annesi gaspçıların kendisine zarar vermemesi için bayılma numarası yapmıştı. Olaydan sonra gaspçı tarafından el ve ayakları bağlanan anne Lale Seçkin, kurtulduktan sonra karşı villada çalışan kadının yanına koşarak yardım istemişti. Anne Seçkin’in yaşadığı korku ve telaş koşarken karşı villanın güvenlik kamera kayıtlarına böylece takılmıştı. Şarkıcı Ece Seçkin bu yaşanan dehşeti sosyal medyada duyurdu. Olay gündem oldu. Ece Seçkin 2013 yılında ‘En İyi Çıkış Yapan Kadın Sanatçı’ dalında ödül alan bir sanatçıydı. Bu olay çözülmeliydi yoksa Faruk Tınaz olayı çözülmemiş gibi görülecek ve bu da İstanbul emniyeti için iyi bir not olmayacaktı. ANAHTAR OLAYI Bir yandan ifadeler ve bilgiler alınırken diğer yandan karşı villada bulunan güvenlik kamera kayıtları incelenmeye başlandı. Deneyimli dedektif Birol Turan, görüntüleri izlediklerini belirterek “Görüntülerde şüphelinin bir araçla kaçtığını gördük. Plakası fark edilmiyordu. Gittiği yönde araştırmaya başladık. Mağdurun anlattığına göre şüpheli tek erkek şahıstı. Biz evin anahtarlarının başka kimseden olup olmadığını da sormuştuk. Olmadığını söylediler ancak önemli bir şey söylediler. Bir yere gittiklerinde bir yedek anahtarlarını karşı villada çalışan kadına verdiklerini söyledi.” dedi REKLAM ŞÜPHELİNİN KAÇTIĞI BÖLGE DARALTILDI Bu anahtar olayı deneyimli polisin ilgisini çekti. Bir yandan karşı villada çalışan bu kadın mercek altına alınırken, görüntülerde araçla kaçan şüphelinin aracın modeli tespit edildi. Bu model aracın o gün gittiği yol istikameti çıkarıldı. Turan, sıkı bir takip yaptıklarını belirterek “Araç modelinden aracın Bahçeşehir tarafına gittiğini tespit ettik. Alan daraltarak bu şüpheli kişinin kullandığı araca ulaştık. Aracı kullanan kişini çalıştığı işyerini bulduk. Bu kişi Gürcistan uyruklu biriydi. Bu şüphemizi tamamen artırdı.” Dedi İLK ŞÜPHELİ 16 SAAT SONRA YAKALANDI Adeta zamanla bir yarış vardı. Ünlü ismin annesi gasp edilmiş ve eve soyulmuştu. Eğer yabancı uyruklu gaspçılarsa zamanında tespit edilmez ise kesinlikle yurt dışına kaçarlardı. Birol Turan ve ekibi bunun farkındaydı. Turan şöyle devam etti “Bu tespit ettiğimiz şüphelimize operasyon düzenledik. O ana kadar hızlı bir şekilde bunun hakkında bilgi aldık tabi ki. Muhtemelen şüphelimiz bu ise bir iki gün içinde kaçar diye düşündük. Operasyon yaptık gözaltına aldık. Bunun çalıştığı işyerinde bulunan bir konteynırın içinde Ece Seçkin’in evinde çalışan eşyaları bulduk. Bu bizim için çok önemliydi. “…Olaydan tam 16 saat sonra şüpheli yakalanmış ve eşyalar bulunmuştu.