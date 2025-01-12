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        Haberler Gündem Hava Durumu Meteoroloji'den uyarılar! Sağanak yağmur, fırtına ve don etkili olacak - 12 Ocak Hava Durumu - Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den uyarılar! Sağanak yağmur, fırtına ve don etkili olacak

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz ile İç Anadolu'nun kuzeybatısı sağanak yağmurlu olacak. Yağışların; Trakya ile Batı Akdeniz'de kuvvetli olması bekleniyor. Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli poyraz etkili olacak. Doğuda buzlanma ve don beklenirken, çığ tehlikesi sürüyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.01.2025 - 09:30 Güncelleme: 12.01.2025 - 09:30
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        Sağanak yağmur, fırtına ve don etkili olacak
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege ve Batı Karadeniz ile Akdeniz'in batı, İç Anadolu'nun kuzeybatı kesimleri ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği; Trakya'nın kuzey, Marmara'nın güney ve batı, Antalya'nın doğu kesimleri ile Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Trakya'nın iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar, Hakkari çevrelerinde hafif kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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        İstanbul

        Yağmurlu 10°

        Ankara

        Yağmurlu

        İzmir

        Yağmurlu 17°

        Antalya

        Yağmurlu 13°

        Trabzon

        Kısmen Güneşli 14°

        Bursa

        Yağmurlu 11°

        Adana

        Parçalı bulutlu 18°

        Diyarbakır

        Güneşli 12°

        Gaziantep

        Güneşli 14°

        Ağrı

        Güneşli -2°

        Yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının Marmara kıyılarında normalleri civarına, Marmara'nın iç kesimlerinde 1-3 derece altına düşmesi, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor.

        Rüzgarın genellikle güneyli, Marmara ile zamanla Batı Karadeniz ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, akşam saatlerinden itibaren Marmara ve Kıyı Ege'nin kuzeyinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların, Trakya'nın kuzey, Marmara'nın güney ve batı, Antalya'nın doğu kesimleri ile Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        BUZLANMA VE ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

        Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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