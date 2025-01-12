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        Haberler Magazin Ulusal eylem planı hazırlanacak

        Ulusal eylem planı hazırlanacak

        Nüfus artış oranında görülen düşüş devleti harekete geçirdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, doğurganlığı artırmak için ulusal eylem planı hazırlanacağını açıkladı. 2023'te günde 254 bebek doğumuyla, Cumhuriyet tarihinde ilk kez bu kadar düşük nüfus artış oranı görüldü. Dünya genelinde de durum farklı değil. Birçok ülke, Türkiye gibi önlem paketleri hazırlıyor

        Giriş: 12.01.2025 - 00:01 Güncelleme: 12.01.2025 - 09:29
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        Cumhuriyet tarihinde ilk
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        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, geçtiğimiz günlerde Nüfus Politikaları Kurulu toplantısına başkanlık etti. Yılmaz'ın; "Doğurganlığı artırmak için ulusal eylem planı hazırlanacak" cümlesi oldukça dikkat çekti.

        Cevdet Yılmaz, toplantıda; "Son yıllarda aile yapısını zayıflatmaya yönelik küresel tehditler ve toplumsal değişimler, evlilik oranlarında bir düşüşe, boşanma oranlarında ise bir artışa sebep olmaktadır. Bu gidişatı tersine çevirmek için güçlü ve dinamik nüfus yapısını teşvik eden, genç yaşta evlilikleri, doğurganlığı ve aile kurma noktasında cesaret veren politikalar geliştirmeyi öncelikli bir görev olarak görüyoruz" dedi.

        "Doğurganlığı artırmak için ulusal eylem planı hazırlanacak"
        "Doğurganlığı artırmak için ulusal eylem planı hazırlanacak" Haberi Görüntüle
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        Son yıllarda tüm dünyada doğurkanlık oranı (Her kadından doğan toplam çocuk sayısı) bir hayli düştü. Bu durum; dünya nüfus artışında yavaşlamaya neden oldu.

        Doğurkanlık oranının düşmesinin sonuçlarından bir diğeri de nüfusun yaşlanması.

        Peki doğurkanlık oranı neden düşüyor?

        Uzmanların açıklamalarına ve yapılan anketlerden çıkan sonuçlara göre bunun ana nedeni; evlenme yaşının yükselmesi, ekonomik sorunlar, savaşlardan ve doğanın kirlenmesinden dolayı geleceğe yönelik güvensizlik...

        "Peki kim üretecek?"
        "Peki kim üretecek?" Haberi Görüntüle

        2023'te;

        • Cumhuriyet tarihinin en düşük nüfus artışı yaşandı.

        • Bir önceki yıla oranla artış sadece % 0.10 olarak gerçekleşti.

        • Bir yıl içinde günde; 254 bebek doğumuyla nüfus, 92.284 olarak arttı.

        • 2022'de ise günde; 1.641 bebek doğumuyla nüfus 599.280 olarak artmıştı.

        Son yüzyıla bakacak olursak Türkiye'de;

        • En yüksek nüfus artış oranı yıllık, % 2.4 ile 1950 - 1955 arasında görüldü.

        • En düşük nüfus artışı ise yıllık, % 0.9 ile II. Dünya Savaşı'nın yaşandığı 1940 - 1945 arasında kaydedildi.

        TÜRKİYE

        • 1927... 13.648.270

        • 1935... 16.158.018

        Yıllık Artış... % 2

        • 1940... 17.820.950

        • 1945... 18.790.174

        Yıllık Artış... % 0.9

        • 1950... 20.947.188

        • 1955... 24.064.763

        Yıllık Artış... %2.4

        • 1960... 27.754.820

        • 1965... 31.391.421

        Yıllık Artış... % 2.1

        • 1970... 35.605.176

        • 1975... 40.347.719

        Yıllık Artış... % 2.2

        • 1980... 44.736.957

        • 1985... 50.664.458

        Yıllık Artış... % 2.2

        • 1990... 56.473.035

        • 2000... 67.803.927

        Yıllık Artış... % 1.8

        İlk kez sokağa çıkma yasağı olmaksızın adrese dayalı nüfus sayımı 2007'de yapıldı. O tarihten sonraki nüfus artış oranları şöyle;

        • 2007... 70.586.256

        • 2008... 71.517.100 (% 1.31)

        • 2009... 72.561.312 (% 1.46)

        • 2010... 73.722.988 (% 1.60)

        • 2011... 74.724.269 (% 1.35)

        • 2012... 75.627.384 (% 1.20)

        • 2013... 76.667.864 (% 1.37)

        • 2014... 77.695.904 (% 1.34)

        • 2015... 78.741.053 (% 1.34)

        • 2016... 79.814.871 (% 1.36)

        • 2017... 80.810.525 (% 1.24)

        • 2018... 82.003.882 (% 1.47)

        • 2019... 83.154.997 (% 1.40)

        • 2020... 83.614.362 (% 0.55)

        • 2021... 84.680.273 (% 1.27)

        • 2022... 85.279.553 (% 0.70)

        • 2023... 85.372.377 (% 0.10)

        2007 - 2023 Nüfus Artışı... % 20.94

        2008'den sonra dünya nüfusuna bakacak olursak;

        • En yüksek nüfus artış oranı yıllık, % 2.42 ile 2018'de görüldü.

        • En düşük nüfus artışı ise yıllık, % 0.15 ile 2019'da kaydedildi.

        DÜNYA

        • 2007... 6 milyar 718 milyon

        • 2008... 6 milyar 801 milyon (% 1.23)

        • 2009... 6 milyar 886 milyon (% 1.24)

        • 2010... 6 milyar 970 milyon (% 1.21)

        • 2011... 7 milyar 54 milyon (% 1.20)

        • 2012... 7 milyar 141 milyon (% 1.23)

        • 2013... 7 milyar 229 milyon (% 1.23)

        • 2014... 7 milyar 317 milyon (% 1.21)

        • 2015... 7 milyar 404 milyon (% 1.18)

        • 2016... 7 milyar 491 milyon (% 1.17)

        • 2017... 7 milyar 577 milyon (% 1.14)

        • 2018... 7 milyar 761 milyon (% 2.42)

        • 2019... 7 milyar 773 milyon (% 0.15)

        • 2020... 7 milyar 821 milyon (% 0.61)

        • 2021... 7 milyar 889 milyon (% 0.86)

        • 2022... 7 milyar 952 milyon (% 0.79)

        • 2023... 8 milyar 23 milyon (% 0.89)

        2007 - 2023 Nüfus Artışı % 19.42

        2007 - 2023 arasında Türkiye nüfusu, dünya nüfusuna oranla; % 1.52 daha fazla arttı.

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