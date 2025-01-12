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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Erzurum'daki patlamada yaralanan dayı yeğenlerinin hayatını kurtarmış | Son dakika haberleri

        Erzurum'daki patlamada yaralanan dayı yeğenlerinin hayatını kurtarmış

        Erzurum'un Pasinler ilçesinde bir dairede gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada, Dayı İsmail Tuz'un 3 yeğenini kurtardığı ortaya çıktı. Olayda 4 kişi yaralanmıştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 11:31 Güncelleme: 12.01.2025 - 12:08
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        Kahraman dayı! 3 yeğenini kurtarmış
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        Erzurum'un Pasinler ilçesindeki bir evde meydana gelen patlamada yaralanan dayı İsmail Tuz'un gaz sızıntısını fark ederek 3 yeğeninin hayatını kurtardığı öğrenildi.

        İlçe merkezindeki Cami Kebir Mahallesi Nefi Sokak'taki 2 katlı müstakil bir evde 10 Ocak'ta mutfak tüpünden sızan gazın sıkışmasıyla gerçekleşen patlamada yaralanan 28 yaşındaki İsmail Tuz ve 3 yeğeninin Erzurum Şehir Hastanesi ile Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ndeki tedavileri devam ediyor.

        Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi acil yoğun bakımda tedavisi süren Tuz'un gaz sızıntısını fark edip, yeğenlerini evden dışarı çıkararak hayatlarını kurtardığı öğrenildi.

        Tuz, AA muhabirine, gazın tüpten hızlı şekilde boşaldığını fark edip yeğenlerini dışarı çıkartırken meydana gelen patlamanın etkisiyle yerinden çıkan demir kapının kendisine çarptığını söyledi.

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        Olay günü ablasının misafirlikte, eniştesinin de köyde olduğunu belirten Tuz, "Yeğenlerim kahvaltı hazırlıyordu, 3 yeğenimle evdeydik. O esnada tüp bitti, yatak odasındaki yedek tüpü aldık, onun da başlığı bozukmuş, bundan haberimiz yoktu. Onun başlığını açar açmaz tüp bir anda boşalmaya başladı, o esnada da soba yanıyordu. Camı açmak için koştum ama cam açılmadı, vidalıymış, zorlayınca tentesi kırıldı. O esnada yeğenlerime 'Çabuk çıkın' diye bağırdım. Yürüyemeyen yeğenim (engelli) Medine'yi salona kadar getirip kucağıma verdiler. Onu kucağıma alınca arkamı döndüm biraz uzaklaştım sonrasını hatırlamıyorum, o esnada patlama gerçekleşmiş." dedi.

        "KENDİ CANIMI TEHLİKEYE ATTIM"

        Patlamada yeğenleri Sedanur'un (21) kaburgalarının kırılıp ellerinin yandığını, Medine'nin (18) ayaklarının kırıldığını, Hilal'in de (16) yüzü ile vücudunun çeşitli bölgelerinde yanıklar oluştuğunu ifade eden Tuz, gaz sızıntısı sırasında yaşananları şöyle anlattı:

        "O anda tüpün bir an evvel dışarı atılması lazımdı ya tüp dışarı atılacaktı ya da bizim dışarı çıkmamız lazımdı. Tüpü dışarıya atmak istedim ama soba yanıyordu, sonra yanından götürürsem basınçla iyice patlar dedim, yeğenlerimin de canını tehlikeye atmak istemedim. Kendi canımı tehlikeye atayım dedim. Onları 'Dışarı çıkın' diye uyardım. O an 1 saniye bile çok önemliydi. Zamanla yarışıyordum, o an tüp boşalıyor soba yanıyordu gaz sıkışması vardı. İçeride kurtarma esnasında bile patlayabilirdi. Olayı erken fark etmeseydim hem onların hayatı hem de kendi hayatım tehlikeye girebilirdi, hepimiz ölebilirdik. Demir kapı basıncın etkisiyle bize çarptı. Buna şükürler olsun, ucuz atlattık."

        "HER ŞEYİMİZ YANDI"

        Yaralanan kızların babası Emin Kılınç da patlama sonrası eve geldiğinde her yerin yandığını gördüğünü söyledi.

        Baba Kılınç, "Çocuklarımdan başka her şeyimiz yandı. Yatak, televizyon, buzdolabı evde her şeyimiz yanıp kül oldu. Evde yaklaşık 150 bin lira param da vardı, o da yandı. Kaynım olayı erkenden fark etmiş. Dışarıya koşmuşlar, tam çıktıklarında kapı bunların üzerine düşmüş. Gaz sızmasını kaynım fark etmiş, o olmasa hepsi yanıp kül olurdu." şeklinde konuştu.

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