Deprem bölgesinde son durum (Yerel seçim sonuçları)
Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başına gitti. Yaklaşık 61 milyon seçmen, 206 bin 845 sandıkta oyunu kullandı. Saat 17.00 itibarıyla tüm yurtta oy verme işlemi sona erdi ve oyların sayımına geçildi. Seçim sonuçlarında en çok merak edilen ise Kahramanmaraş depremlerinin vurduğu illerden gelecek sonuçlar oldu. İşte depremin vurduğu illerde ilk sonuçlar...
Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başına gitti. Yaklaşık 61 milyon seçmen, 206 bin 845 sandıkta oyunu kullandı. Saat 17.00 itibarıyla tüm yurtta oy verme işlemi sona erdi ve oyların sayımına geçildi.
YSK'nın yasak kararını kaldırmasının ardından merakla beklenen sonuçlar açıklanmaya başlandı.
Seçim sonuçlarında en çok merak edilen ise Kahramanmaraş depremlerinin vurduğu illerden gelecek sonuçlar oldu. İşte depremin vurduğu illerde ilk sonuçlar...
HATAY'DA İLK SONUÇLAR
6 Şubat depremlerinde büyük yıkıma uğrayan Hatay'da açılan sandık sonuçlarına göre, AK Parti'nin adayı Mehmet Öntürk oyların yüzde 43,99'unu aldı.
CHP'nin adayı mevcut belediye başkanı da olan Lütfü Savaş ise yüzde 41,88 oy oranıyla ikinci sırayı aldı.
Hatay'da bağımsız adayların oy toplamı yüzde 5,32 olurken, Yeniden Refah Partisi'nin adayı Nuri Parlak yüzde 2,00, İYİ PArti adayı ise yüzde 1,63 oy aldı.
KAHRAMANMARAŞ
6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaş da ise seçimi AK Parti yüzde 40,63 oy oranıyla birinci sırada götürüyor.
AK Parti'yi yüzde 30,46 ile Yeniden Refah Partisi takip ediyor, CHP ise yüzde 17,58 ile 3. sırada yer alıyor. İYİ Parti yüzde 3,74, Zafer Partisi ise yüzde 1,46 oy oranına sahip.
GAZİANTEP
Gaziantep'te ise AK Parti'nin adayı Fatma Şahin yüzde 37,27, CHP'nin adayı yüzde 29,83, Yeniden Refah'ın adayı yüzde 16,43, DEM Parti'nin adayı yüzde 4,72, İYİ Parti'nin adayı ise yüzde 1,69 oy oranıyla seçim yarışını sürdürüyor.
ŞANLIURFA
Depremin etkilediği illerden Şanlıurfa'da ise sürpriz yaşandı.
Yeniden Refah Partisi seçim yarışında yüzde 37,82 ile AK Parti'yi geride bıraktı. Yeniden Refah Partisi'nin adayı Mehmet KAsım Gülpınar en yakın rakibi AK Partili Zeynel Abidin Beyazgül'e fark attı.
AK Parti'nin adayı yüzde 34,27, DEM Parti'nin adayı yüzde 20,99, Bağımsızlar yüzde 2,18, CHP ise yüzde 1,33 oy aldı.
ADIYAMAN
Adıyaman açılan sandıklara göre sonuçlar şöyle;
AK Parti yüzde 38,78
CHP yüzde 21,42
Yeniden Refah Partisi yüzde 13,12
DEM Parti yüzde 6,02
MHP yüzde 5,38
MALATYA
Depremin vurduğu bir diğer il Malatya'da yerel seçim sonuçları;
AK Parti yüzde 48,85
CHP yüzde 37,02
Yeniden Refah Partisi yüzde 9,23
DEM Parti yüzde 0,50
İYİ Parti yüzde 0,49
ELAZIĞ
AK Parti yüzde 33,51
Yeniden Refah Partisi yüzde 18,62
MHP yüzde 14,61
CHP yüzde 14,61
Saadet Partisi yüzde 4,71
ADANA
CHP yüzde 47,34
AK Parti yüzde 37,75
İYİ PArti yüzde 4,30
DEM Parti yüzde 3,51
Bağımsızlar yüzde 2,80
OSMANİYE
MHP yüzde 27,67
AK Parti yüzde 26,20
CHP yüzde 23,49
İYİ Parti yüzde 11,73
Bağımsızlar yüzde 3,04