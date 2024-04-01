Trabzon'da AK Parti'li Genç, başkan seçildi; AK Parti 11, CHP 2, MHP 2, İYİ Parti 1, YRP 1, bağımsız aday 1 ilçeyi kazandı

TRABZON’da 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti’li Ahmet Metin Genç, büyükşehir belediye başkanı oldu. İlçelerde ise 11'inde AK Parti, 2'sinde CHP, 2'sinde MHP, 1'inde İYİ Parti, 1'inde Yeniden Refah Partisi (YRP) ve 1 bağımsız aday, başkanlık kazandı.

Trabzon’da, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre, AK Parti’li Ahmet Metin Genç, büyükşehir belediye başkanı seçildi. İlçelerde ise 11 AK Parti’li aday seçimi önde tamamlarken, CHP 2, MHP 2, İYİ Parti 1, Yeniden Refah Partisi 1, bağımsız aday 1 belediye başkanlığı kazandı. Akçaabat’ta AK Parti’li Osman Nuri Ekim, Araklı’da AK Parti’li Hüseyin Avni Coşkun Çebi, Çaykara’da AK Parti’li Hanefi Tok, Dernekpazarı’nda AK Parti’li Mehmet Aşık, Düzköy’de AK Parti’li Selim Çelenk, Hayrat’ta AK Parti’li Mehmet Nuhoğlu, Köprübaşı’nda AK Parti’li Ali Aydın, Maçka’da AK Parti’li Koray Koçhan, Of’ta AK Parti’li Salim Salih Sarıalioğlu, Sürmene’de AK Parti’li Hüseyin Azizoğlu, Tonya’da AK Parti’li Osman Beşel, Ortahisar’da CHP’li Ahmet Kaya, Beşikdüzü’nde CHP’li Burhan Cahit Erdem, Yomra’da İYİ Parti'li Mustafa Bıyık, Şalpazarı’nda MHP’li Refik Kurukız, Çarşıbaşı’nda MHP’li Ahmet Keleş, Arsin’de Yeniden Refah Parti'li Hamza Bilgin, Vakfıkebir’de bağımsız aday Fuat Koçal seçimin galibi oldu.