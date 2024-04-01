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        Trabzon'da AK Parti'li Genç, başkan seçildi; AK Parti 11, CHP 2, MHP 2, İYİ Parti 1, YRP 1, bağımsız aday 1 ilçeyi kazandı

        TRABZON'da 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti'li Ahmet Metin Genç, büyükşehir belediye başkanı oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 03:11 Güncelleme: 01.04.2024 - 03:15
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        Trabzon'da AK Parti'li Genç, başkan seçildi; AK Parti 11, CHP 2, MHP 2, İYİ Parti 1, YRP 1, bağımsız aday 1 ilçeyi kazandı
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        TRABZON’da 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti’li Ahmet Metin Genç, büyükşehir belediye başkanı oldu. İlçelerde ise 11'inde AK Parti, 2'sinde CHP, 2'sinde MHP, 1'inde İYİ Parti, 1'inde Yeniden Refah Partisi (YRP) ve 1 bağımsız aday, başkanlık kazandı.

        Trabzon’da, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre, AK Parti’li Ahmet Metin Genç, büyükşehir belediye başkanı seçildi. İlçelerde ise 11 AK Parti’li aday seçimi önde tamamlarken, CHP 2, MHP 2, İYİ Parti 1, Yeniden Refah Partisi 1, bağımsız aday 1 belediye başkanlığı kazandı. Akçaabat’ta AK Parti’li Osman Nuri Ekim, Araklı’da AK Parti’li Hüseyin Avni Coşkun Çebi, Çaykara’da AK Parti’li Hanefi Tok, Dernekpazarı’nda AK Parti’li Mehmet Aşık, Düzköy’de AK Parti’li Selim Çelenk, Hayrat’ta AK Parti’li Mehmet Nuhoğlu, Köprübaşı’nda AK Parti’li Ali Aydın, Maçka’da AK Parti’li Koray Koçhan, Of’ta AK Parti’li Salim Salih Sarıalioğlu, Sürmene’de AK Parti’li Hüseyin Azizoğlu, Tonya’da AK Parti’li Osman Beşel, Ortahisar’da CHP’li Ahmet Kaya, Beşikdüzü’nde CHP’li Burhan Cahit Erdem, Yomra’da İYİ Parti'li Mustafa Bıyık, Şalpazarı’nda MHP’li Refik Kurukız, Çarşıbaşı’nda MHP’li Ahmet Keleş, Arsin’de Yeniden Refah Parti'li Hamza Bilgin, Vakfıkebir’de bağımsız aday Fuat Koçal seçimin galibi oldu.

        AHMET METİN GENÇ

        Ahmet Metin Genç, 1972 yılında Maçka ilçesine bağlı Ormanüstü köyünde doğdu. İlköğrenimini Maçka'da, liseyi Maçka İmam Hatip Lisesinde tamamlayan Genç, 1994 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Genç, 1995 yılında Trabzon'da serbest avukatlık yapmaya başladı. 2001 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi’nin kuruluşunda, Trabzon Kurucu İl Yönetim Kurulu Üyeliği, İl Başkan Yardımcılığı ve İl Sekreterliği görevlerinde bulunan Genç, 2002 yılında AK Parti Trabzon İl Başkanlığına seçildi. 2004, 2006 ve 2009 yıllarında il başkanı olan Genç, 2014 mahalli idareler seçimlerinde Ortahisar Belediye Başkanı seçildi. 2019'da yeniden belediye başkanı seçilen Genç, 31 Mart 2024 yerel seçimleri için Adalet ve Kalkınma Partisi Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak gösterildi. Genç, evli ve iki çocuk babasıdır.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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