TTSO Müşterek Meslek Komiteleri Toplantısı gerçekleştirildi

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Müşterek Meslek Komiteleri Toplantısı yapıldı.

TTSO Başkanı Erkut Çelebi, oda toplantı salonunda meslek komitesi üyelerinin sektör sorunlarını dile getirdiği programda, turizme yönelik çalışmaları sürdürdüklerini ve bu konuda büyük mücadele verdiklerini belirtti.

Başta yerel yönetimler olmak üzere tüm sektör paydaşlarının elini taşın altına koyması gerektiğini vurgulayan Çelebi, şu değerlendirmede bulundu:

"Başka coğrafyalarda tanıtım yapılması gerek. Ancak rezervasyonların şu anda geçen sezonlara göre düşük olmasını göz önünde bulundurarak Körfez ülkelerinde de aralıksız tanıtımlara devam etmemiz gerekiyor. Elimizden geldiğince gücümüz ölçüsünde fuarlara katılım sağlamaya çalışıyoruz. Ancak daha önce defalarca vurguladığımız gibi TGA da buradaki işletmelerden topladığı paralarla fuarlarda stant alınması için bize destek olmalıdır."

Çelebi, turistlerin başka bölgelere kaymaması için hızlı hareket etmek gerektiğinin altını çizerek, "Bahsettiğiniz tema park veya benzeri tesisler yerel yönetime aday olan siyasetçilerin vaatleri arasında bulunuyor ve biz de bunların takipçisi olacağız. Ayrıca açmak için büyük uğraşlar verdiğimiz Soçi-Trabzon feribot hattının da yeni bir destinasyon kazanma açısından önemli faydası olacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yatırım Adası'nın uzun sürecek bir proje olduğunu ancak bir yerden başlamak gerektiğini anlatan Çelebi, şunları kaydetti: