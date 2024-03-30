Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        TTSO Müşterek Meslek Komiteleri Toplantısı gerçekleştirildi

        Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Müşterek Meslek Komiteleri Toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2024 - 17:46 Güncelleme: 30.03.2024 - 17:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        TTSO Müşterek Meslek Komiteleri Toplantısı gerçekleştirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Müşterek Meslek Komiteleri Toplantısı yapıldı.

        TTSO Başkanı Erkut Çelebi, oda toplantı salonunda meslek komitesi üyelerinin sektör sorunlarını dile getirdiği programda, turizme yönelik çalışmaları sürdürdüklerini ve bu konuda büyük mücadele verdiklerini belirtti.

        Başta yerel yönetimler olmak üzere tüm sektör paydaşlarının elini taşın altına koyması gerektiğini vurgulayan Çelebi, şu değerlendirmede bulundu:

        "Başka coğrafyalarda tanıtım yapılması gerek. Ancak rezervasyonların şu anda geçen sezonlara göre düşük olmasını göz önünde bulundurarak Körfez ülkelerinde de aralıksız tanıtımlara devam etmemiz gerekiyor. Elimizden geldiğince gücümüz ölçüsünde fuarlara katılım sağlamaya çalışıyoruz. Ancak daha önce defalarca vurguladığımız gibi TGA da buradaki işletmelerden topladığı paralarla fuarlarda stant alınması için bize destek olmalıdır."

        Çelebi, turistlerin başka bölgelere kaymaması için hızlı hareket etmek gerektiğinin altını çizerek, "Bahsettiğiniz tema park veya benzeri tesisler yerel yönetime aday olan siyasetçilerin vaatleri arasında bulunuyor ve biz de bunların takipçisi olacağız. Ayrıca açmak için büyük uğraşlar verdiğimiz Soçi-Trabzon feribot hattının da yeni bir destinasyon kazanma açısından önemli faydası olacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Yatırım Adası'nın uzun sürecek bir proje olduğunu ancak bir yerden başlamak gerektiğini anlatan Çelebi, şunları kaydetti:

        "Yatırım Adası için elimizden geleni yapıyoruz, işin peşini bırakmadık ve takip ediyoruz. Beşikdüzü OSB için 3. etap onayı çıktı ve 200 dönümlük bir alan kazandırılacak. Burada su ürünleri firmalarını toplamayı amaçlıyoruz. Belki ileride Su Ürünleri İhtisas OSB'ye çevrilebilir. Şinik OSB'nin ise yüzde 90 doluluğu var. Ek yatırım arazi olarak 200-300 dönümlük alan da oraya kazandırılacak. Çalışmaları sürüyor. Vakfıkebir OSB'de ise tahsisler sürüyor. Bu arada doğu tarafında bir OSB talebi var, Araklı veya Sürmene civarında bir OSB kurulmasını hedefliyoruz. Araklı'da 200 dönümlük alanda Tekstil OSB kurulması için çalışmalar sürüyor. Çamburnu Tersanesi alanında da Yat-Gemi OSB planımız var. Bunlar hayata geçerse şehrin 30 yıllık geleceğini sanayi bakımından sağlama almış oluruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'un 5 yıl daha kaybetmeye takati kalmadı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'un 5 yıl daha kaybetmeye takati kalmadı
        Peru Devlet Başkanı'nın evine polis baskını
        Peru Devlet Başkanı'nın evine polis baskını
        Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle bir araya geldi
        İşte finans dünyasının en zenginleri
        İşte finans dünyasının en zenginleri
        Suç kaydı olan güvenlik görevlisi Sibel'i öldürdü!
        Suç kaydı olan güvenlik görevlisi Sibel'i öldürdü!
        Dünyaca ünlü yıldız metroda
        Dünyaca ünlü yıldız metroda
        Her şey çöp şişle başladı... Evinin bir odasına sığdırdı!
        Her şey çöp şişle başladı... Evinin bir odasına sığdırdı!
        İşte Eylem Tok ve oğlunun adım adım firar planı! Neden Mısır'a uçtular?
        İşte Eylem Tok ve oğlunun adım adım firar planı! Neden Mısır'a uçtular?
        Maaşı yetmeyenler karta mı yüklendi?
        Maaşı yetmeyenler karta mı yüklendi?
        ABD-Meksika sınırındaki göçmen krizi sürüyor
        ABD-Meksika sınırındaki göçmen krizi sürüyor
        TIR devrildi! 4 ölü, 3 yaralı
        TIR devrildi! 4 ölü, 3 yaralı
        Hollanda'da rehine krizi
        Hollanda'da rehine krizi
        Seçim sonuçları en detaylı verilerle Haberturk.com Seçim Özel sayfasında
        Seçim sonuçları en detaylı verilerle Haberturk.com Seçim Özel sayfasında
        Seçim güvenliği tedbirlerini açıklandı
        Seçim güvenliği tedbirlerini açıklandı
        Euro 2024'ün favorileri açıklandı!
        Euro 2024'ün favorileri açıklandı!
        Boşansalar da vazgeçmediler
        Boşansalar da vazgeçmediler
        'Telefoncular' otomobilci oldu
        'Telefoncular' otomobilci oldu
        Okan Buruk, yeni bir rekor peşinde!
        Okan Buruk, yeni bir rekor peşinde!
        1980’lerden 10 unutulmaz fantastik komedi filmi
        1980’lerden 10 unutulmaz fantastik komedi filmi
        Tercihleri belli oldu
        Tercihleri belli oldu

        Benzer Haberler

        Trabzon Üniversitesi Sahne Sanatları Bölümü öğrencileri ilk oyunlarını sahn...
        Trabzon Üniversitesi Sahne Sanatları Bölümü öğrencileri ilk oyunlarını sahn...
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Trabzon'da konuştu:
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Trabzon'da konuştu:
        Trabzonspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Trabzonspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Bakan Uraloğlu: Millete hizmet yolunda 'tamam' demek yok (2)
        Bakan Uraloğlu: Millete hizmet yolunda 'tamam' demek yok (2)
        Bakan Uralıoğlu: Millete hizmet yolunda 'tamam' demek yok (2)
        Bakan Uralıoğlu: Millete hizmet yolunda 'tamam' demek yok (2)
        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi