Trabzon Üniversitesi Sahne Sanatları Bölümü öğrencileri ilk oyunlarını sahneledi

Nalbantoğlu, "Yaklaşık 3 hafta içinde hazırlandık ve bölüm olarak bu ilk oyunumuz oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Oyunu, Trabzon Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atilla Çimer, akademik ve idari kadro ile öğrenciler izledi.

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