Bakan Uralıoğlu: Millete hizmet yolunda 'tamam' demek yok (2)

SEÇİMYÜRÜYÜŞÜNE KATILDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon’un Araklı ilçesinde gerçekleştirilen ‘Halk Buluşması’nın ardından Ortahisar ilçesindeki seçim yürüyüşüne katıldı. Yürüyüşün ardından 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı’nda konuşan Bakan Uraloğlu, Samsun-Sarp Demiryolu’nda proje çalışmalarına başladıklarını belirterek, “Halkımızın varlığı bize her zaman güç verdi, istikamet verdi ve biz de yolumuza devam ettik. AK Parti belediyeciliği ile Cumhur İttifakı belediyeciliği ile memleketimizin her köşesine hizmet ettik, etmeye de devam edeceğiz. Trabzon’da 2005 yılında Tanjant Yolu’nu hizmete açtık, Sahil Yolu’nu 2007’de bitirdik, devamında Kanuni Bulvarı’nı peyderpey hizmete açtık, Zigana Tüneli’ni bitirdik, trafiğe açtık. Değişen, gelişen Trabzon’a yakışacak Güney Çevre Yolumuzun temelini 1 Nisan’da attık ve hızlıca yolumuza devam ediyoruz. Yine Büyükşehir Belediyemizin başlattığı Hafif Raylı Sistemi de ete kemiğe büründürdük. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sorumluluğuna aldık detay projelerine başladık. Adil bakanımız Trabzon Yeni Havalimanı’nı da yatırım programına aldırdı, onun da takipçisiyiz ihalesini yapacağız. 2023 yılında 3,5 milyon insan Trabzon’da seyahat etti. Türkiye’de 5’inci 6’ncı ihtiyaç olan bir havalimanın konuşuyoruz. Onu da inşallah yapmış olacağız. Bir de ne var tren, bu tren hep konuşulur. Bununla ilgili bir karar verdik, dedik ki; ‘bütün Karadeniz Sahili’ni kapsasın Samsun’dan başlasın Sarp’a kadar gitsin.’ Onun da proje çalışmalarını başlattık o da hayırlı olsun. Öbür taraftan da Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı’nı açtık. Şimdi Kırıkkale’den Çorum’a kadar olan kesiminin yapım ihalesini de yapıyoruz. Bu ne demektir; bu tren Kırıkkale’den çıktı Trabzon’a da gelecek” dedi.