İstanbul'da kaza, önceki gün saat 18.15 sıralarında, Kağıthane Okmeydanı-Hasdal Bağlantı Yolu'nda AKOM önünde meydana geldi.

KONTROLDEN ÇIKTI BARİYERLERE ÇARPTI DHA'da yer alan habere ve edinilen bilgiye göre, Kemerburgaz'daki evine giden Nurşah Kılınç'ın (26) kullandığı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak önce bariyerlere çarptı.

ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPARAK DURDU Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil bariyere çarptı. Bağlantı yolu ile Kağıthane sapağını ayıran bariyeri parçalayan otomobil, elektrik direğine çarparak durabildi.

GENÇ KADIN ARAÇTA SIKIŞTI İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içinde sıkışan Kılınç, diğer sürücülerin yardımıyla çıkarıldıktan sonra ambulansla Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI NurşahKılınç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, NurşahKılınç'ın kullandığı otomobilin önce bariyere ardından elektrik direğine çarpması görülüyor.