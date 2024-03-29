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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Trabzon'da iftar programına katıldı:

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Biz asla kimsenin hakkına talip değiliz, kimsenin hakkıyla ilgili de bir talebimiz yoktur. Sadece kendi hakkımızı korumayla ilgili refleksimiz vardır. Bu teşkilat onu da koruyacaktır Allah'ın izniyle." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 20:43 Güncelleme: 29.03.2024 - 20:58
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Trabzon'da iftar programına katıldı:
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Biz asla kimsenin hakkına talip değiliz, kimsenin hakkıyla ilgili de bir talebimiz yoktur. Sadece kendi hakkımızı korumayla ilgili refleksimiz vardır. Bu teşkilat onu da koruyacaktır Allah'ın izniyle." dedi.

        Uraloğlu, AK Parti İl Başkanlığınca bir otelde sandık görevlilerinin katılımıyla düzenlenen iftar programında, seçimde sandıklara sahip çıkmanın önemine dikkati çekti.

        Bugüne kadar çok emek harcadıklarını belirten Uraloğlu, "Sadece harmanda buğdaya artık son bir hamleyle sahip çıkma vaktidir." diye konuştu.

        Uraloğlu, yoruldukları yerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temposuna baktıklarını anlatarak, şu değerlendirmede bulundu:

        "Kendimizde daha iyisini yapabilme gücünü, kudretini gördük çok şükür. Gerek il başkanımız, gerek teşkilatımız tarafından her an sizin yanınızda olacağımızı bilmeniz gerekir. Biz asla kimsenin hakkına talip değiliz, kimsenin hakkıyla ilgili de bir talebimiz yoktur. Sadece kendi hakkımızı korumayla ilgili refleksimiz vardır. Bu teşkilat onu da koruyacaktır Allah'ın izniyle."

        Sandıktan güçlü çıkacaklarına inandığını dile getiren Uraloğlu, şunları kaydetti:

        "Sandıktan Trabzon Büyükşehir de birinci çıkacak, ilçelerin tamamını da alacağız. Ortaya bir iddia koyduk ve iddiamız da bir hayal değildi. Gerçekleştirilebilecek bir yaklaşımdı, umuttu, bekleyişti. Çok şükür biz bunun gerçekleşeceğini görüyoruz. Onun için sizlerden ricam şu, sandıklara sonuna kadar hep beraber sahip çıkalım. 31 Mart gecesi, 1 Nisan sabahı Trabzon'u büyükşehirde ve bütün ilçeleri almada birinci yapalım. Gururunu beraberce inşallah yaşayalım."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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