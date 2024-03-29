Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Trabzon'da iftar programına katıldı:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Biz asla kimsenin hakkına talip değiliz, kimsenin hakkıyla ilgili de bir talebimiz yoktur. Sadece kendi hakkımızı korumayla ilgili refleksimiz vardır. Bu teşkilat onu da koruyacaktır Allah'ın izniyle." dedi.

Uraloğlu, AK Parti İl Başkanlığınca bir otelde sandık görevlilerinin katılımıyla düzenlenen iftar programında, seçimde sandıklara sahip çıkmanın önemine dikkati çekti.

Bugüne kadar çok emek harcadıklarını belirten Uraloğlu, "Sadece harmanda buğdaya artık son bir hamleyle sahip çıkma vaktidir." diye konuştu.

Uraloğlu, yoruldukları yerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temposuna baktıklarını anlatarak, şu değerlendirmede bulundu: "Kendimizde daha iyisini yapabilme gücünü, kudretini gördük çok şükür. Gerek il başkanımız, gerek teşkilatımız tarafından her an sizin yanınızda olacağımızı bilmeniz gerekir. Biz asla kimsenin hakkına talip değiliz, kimsenin hakkıyla ilgili de bir talebimiz yoktur. Sadece kendi hakkımızı korumayla ilgili refleksimiz vardır. Bu teşkilat onu da koruyacaktır Allah'ın izniyle."