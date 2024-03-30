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        Haberler Gündem 3. Sayfa Mahkeme başkanından, eski kocaya: Bu kadın tarla değil - Son dakika haberleri

        Mahkeme başkanından, eski kocaya: Bu kadın tarla değil!

        Çorum'da, boşandığı 44 yaşındaki Zehra Gümüş'ü, 16 yerinden bıçaklayarak öldüren 48 yaşındaki Arif Ergin, tutuklu yargılandığı davada mahkeme başkanının, "Neden öldürdün?" sorusuna, "Eşimi çok seviyordum" diye cevap verdi. Bunun üzerine mahkeme başkanı, "Böyle sevgi olmaz, böyle sevmeyin. Zaten boşanmışsın, bu kadın senin için mülk değil. Tarla değil, arsa değil" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.03.2024 - 08:08 Güncelleme: 30.03.2024 - 08:08
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        Mahkeme başkanından, eski kocaya: Bu kadın tarla değil!
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        Çorum'da olay, geçen yıl 28 Eylül'de, Gazi Caddesi'nde meydana geldi. Arif Ergin (48), olaydan 2 ay önce boşandığı ve cadde ortasında tartıştığı Zehra Gümüş'ü (44), yanındaki bıçakla 16 yerinden yaraladı.

        YARALI HALDE MAĞAZAYA SIĞINDI

        DHA'da yer alan habere göre Gümüş, caddedeki mağazaya sığındı. Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdığı Gümüş, kurtarılamadı.

        KATİL ESKİ KOCA TUTUKLANDI

        Olaydan sonra oturduğu parkta suç aletiyle yakalanan Arif Ergin, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

        AĞIR MÜEBBET HAPİS İSTENDİ

        Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameyle, Arif Ergin hakkında, 'Boşandığı eşi kasten öldürme, kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        "ANLAŞMALI BOŞANMAYA GİTTİK"

        Ergin, Çorum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde önceki gün ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada, tutuklu sanığın yanı sıra tarafların yakınları, taraf avukatları ve 11 tanık da hazır bulundu. Arif Ergin savunmasında, "Eşimin sağlık problemleri var denildiği için ailesiyle de görüşme yaptıktan sonra anlaşmalı boşanma yoluna gittik ve boşandık.

        "KULAĞIMA DEDİKODULAR GELDİ"

        Zehra Gümüş hastanede hasta bakıcı olarak görev yapıyordu. Eve uzun süre gelmediği günler de olurdu. Hasta baktığını söylüyordu. Tabii kulağıma eşimle ilgili dedikodular da gelmekteydi. Ama ben tüm bunlara ihtimal dahi vermiyordum. Bir iş için çarşıda arkadaşımla buluşmuştum. Kahvede oturup çay içerken ayrıldığım eşimi gördüm. Yanında bulunan erkek biraz onun önünden yürüyordu. Ben de peşlerinden gittim, yanındaki erkekle bir mağazaya girdiler ve bir süre sonra da ellerinde poşetlerle dışarı çıktılar.

        "AMACIM KENDİMİ KORUMAKTI"

        Ben de yan mağazaya girdim ve bir bıçak aldım. Amacım, olası bir durumda kendimi korumaktı. Bir otomobile bindiler, ben de peşlerinden takip ettim. Otomobilin arkasında 'Biz bitti demeden bitmez' yazıyordu. Eşimin sosyal medyasında da aynı yazı vardı. Bir mağaza önünde durdular. Birbirlerine sarılarak ayrıldılar. Sonra yanına gittim ve 'Benden bu adam için mi ayrıldın' diye sordum. Bana, 'Bu dünyada sen de çocuklarım da artık benim için yok' diyerek tepki gösterdi. Daha sonra neler olduğunu hatırlamıyorum" dedi.

        "EŞİMİ ÇOK SEVİYORDUM"

        Duruşmada, mahkeme başkanı, "Şimdi sana bir soru soruyorum, Zehra Gümüş'ü sen mi öldürdün?" dedi. Tutuklu sanık ise "Evet ben öldürdüm" diye cevap verdi. Mahkeme başkanının "Peki neden öldürdün?" sorusuna ise sanık "Ben eşimi çok seviyordum" cevabını verdi.

        "BU KADIN, TARLA DEĞİL, ARSA DEĞİL"

        Bunun üzerine mahkeme başkanı, "Böyle sevgi olmaz, böyle sevmeyin. Zaten boşanmışsın, bu kadın senin için mülk değil. Tarla değil, arsa değil, neden cinayeti işledin?" dedi. Sanık Arif Ergin ise "Beni aldattığı için öldürdüm" diye yanıtladı. Duruşma, tanıkların dinlenmesi ve eksik evrakın tamamlanması için ertelendi.

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