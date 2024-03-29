Juventus'tan Kenan Yıldız kararı! 10 numara...
İtalyan devi Juventus'un genç yıldızı Kenan Yıldız'la ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Serie A devinin 18 yaşındaki Türk futbolcuyu onurlandıracağı aktarıldı. İşte detaylar...
A Milli Takım ile Juventus'un ve geleceği için değerli isimlerden olan Kenan Yıldız hakkında İtalya basınından önemli bir gelişme ortaya atıldı.
Almanya'da Regensburg altyapısında yetişen ve daha sonra Bayern Münih altyapısına transfer olan Kenan Yıldız, 2022 Temmuz'da yıldızının parlayacağı Juventus U19'a transfer oldu buradan da A takıma kadar yükseldi.
Juventus'ta gösterdiği performansla henüz 18 yaşında adından söz ettiren Kenan Yıldız, A Milli Takım'a kadar yükselirken Torino temsilcisi oyucu için yeni karar aldı.
İtalyan basınından Tuttosport'un haberine göre Juventus sözleşmesi 2027'de bitecek oyuncu ile yeni sözleşme imzalamak isterken takımda da 10 numarayı vermeyi planlıyor.
Juventus ile bu sezon 28 maça çıkan genç yıldız 5 gol attı 1 asist yaptı.