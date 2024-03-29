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        Abdullah Avcı: Akademi bizim için çok önemli

        Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Buranın kültüründe oyuncu yetiştirmek var.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 20:17 Güncelleme: 29.03.2024 - 22:45
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        Abdullah Avcı: Akademi bizim için çok önemli
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        Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, “Buranın kültüründe oyuncu yetiştirmek var. Önemli olan bunu daha iyi dizayn edebilmek. Bu yüzden akademi bizim için çok önemli. Double Pass bu amaçla çalışmalarını sürdürüyor. Akademimizi daha eğitimli, daha bilinçli, daha kullanılabilir bir hale getirmek istiyoruz” dedi.

        Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Özkan Sümer Futbol Akademisi'ni ziyaret etti. Akademi Direktörü İlker Erdem tarafından karşılanan Avcı daha sonra akademideki tüm antrenörlere bir sunum yaptı. Kariyerine altyapı takımlarında görev alarak başladığını belirten Avcı, “Bu zamana kadar çalıştığım hem kulüp hem de milli takımda akademi organizasyonlarının sağlıklı bir şekilde oluşmasına ve işlemesine büyük önem verdim. Bu yörenin bir çocuğu olarak Trabzonspor’a geldikten sonra A takımla şampiyonluk ve kupalar kazanırken burası için ‘verimli topraklar’ ifadesini kullanmıştım. Geçmişten bu zamana kadar veya yakın tarihe baktığımızda, yani şampiyon olan takımda da bu kaynaktan çıkmış 4-5 oyuncu görüyoruz. Buranın kültüründe oyuncu yetiştirmek var. Önemli olan bunu daha iyi dizayn edebilmek. Bu yüzden akademi bizim için çok önemli. Double Pass bu amaçla çalışmalarını sürdürüyor. Akademimizi daha eğitimli, daha bilinçli, daha kullanılabilir ve özel çalışmalarla daha iyi bir hale getirmek istiyoruz” diye konuştu.

        “U19 MESAFE KAT EDİYOR”

        U19 takımındaki gelişimi takip ettiklerini kaydeden Abdullah Avcı, “A Takıma çıkacak oyuncularımızın yukarıda yapılacak çalışmalara karşılık verebilmesi için sizlerin de bizim maçlara nasıl hazırlandığımızı, savunmada ve hücumda neler yaptığımızı ve analizlerde neleri kullanmamız gerektiğini bilmenizi istedik. Bizimle aynı zamanda, yan sahada çalışmalarını sürdüren U19 takımımızdaki gelişimi takip ediyoruz. Mesafe kat ediyorlar. Gelen oyuncular organizasyonun içerisinde gerekliliklere cevap vermeye çalışıyor. Önümüzdeki sezon hedeflerimiz arasında altyapı antrenörlerimizi belli aralıklarla bünyemize alıp kendileriyle daha fazla çalışmak var. Bu uzun süredir benim aklımda olan bir çalışmaydı” ifadelerini kullandı.

        Abdullah Avcı daha sonra 'Savunma ve Hücum' başlıkları altında sunumuna devam etti. Avcı, savunma prensiplerini başlığı altında; ön alan baskısı, 2'nci bölgede agresif alan savunması, 1'inci bölgede pozisyon alma, kaybedilen toplara baskı konularını anlatırken, hücum prensipleri başlığı altında ise; topa sahip olma, geriden oyun kurma, direkt hücumlar, saha parselasyonu, yardımcı koşular, bloklar arası paslar ve geçiş hücumları konuları üzerine detaylı sunum gerçekleştirdi.

        Akademide görevli antrenörler, sunumun ardından Abdullah Avcı’nın davetiyle A takımının antrenmanını takip edip, daha sonra birlikte iftar yaptılar.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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