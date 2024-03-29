Abdullah Avcı: Akademi bizim için çok önemli

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, “Buranın kültüründe oyuncu yetiştirmek var. Önemli olan bunu daha iyi dizayn edebilmek. Bu yüzden akademi bizim için çok önemli. Double Pass bu amaçla çalışmalarını sürdürüyor. Akademimizi daha eğitimli, daha bilinçli, daha kullanılabilir bir hale getirmek istiyoruz” dedi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Özkan Sümer Futbol Akademisi'ni ziyaret etti. Akademi Direktörü İlker Erdem tarafından karşılanan Avcı daha sonra akademideki tüm antrenörlere bir sunum yaptı. Kariyerine altyapı takımlarında görev alarak başladığını belirten Avcı, “Bu zamana kadar çalıştığım hem kulüp hem de milli takımda akademi organizasyonlarının sağlıklı bir şekilde oluşmasına ve işlemesine büyük önem verdim. Bu yörenin bir çocuğu olarak Trabzonspor’a geldikten sonra A takımla şampiyonluk ve kupalar kazanırken burası için ‘verimli topraklar’ ifadesini kullanmıştım. Geçmişten bu zamana kadar veya yakın tarihe baktığımızda, yani şampiyon olan takımda da bu kaynaktan çıkmış 4-5 oyuncu görüyoruz. Buranın kültüründe oyuncu yetiştirmek var. Önemli olan bunu daha iyi dizayn edebilmek. Bu yüzden akademi bizim için çok önemli. Double Pass bu amaçla çalışmalarını sürdürüyor. Akademimizi daha eğitimli, daha bilinçli, daha kullanılabilir ve özel çalışmalarla daha iyi bir hale getirmek istiyoruz” diye konuştu.

“U19 MESAFE KAT EDİYOR” U19 takımındaki gelişimi takip ettiklerini kaydeden Abdullah Avcı, “A Takıma çıkacak oyuncularımızın yukarıda yapılacak çalışmalara karşılık verebilmesi için sizlerin de bizim maçlara nasıl hazırlandığımızı, savunmada ve hücumda neler yaptığımızı ve analizlerde neleri kullanmamız gerektiğini bilmenizi istedik. Bizimle aynı zamanda, yan sahada çalışmalarını sürdüren U19 takımımızdaki gelişimi takip ediyoruz. Mesafe kat ediyorlar. Gelen oyuncular organizasyonun içerisinde gerekliliklere cevap vermeye çalışıyor. Önümüzdeki sezon hedeflerimiz arasında altyapı antrenörlerimizi belli aralıklarla bünyemize alıp kendileriyle daha fazla çalışmak var. Bu uzun süredir benim aklımda olan bir çalışmaydı” ifadelerini kullandı.