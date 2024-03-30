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        Bölge bölge hava durumu... Meteoroloji'den iyi haber!

        Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre; bugün yurt genelinde açık bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar, mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. İşte bölge bölge illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.03.2024 - 07:25 Güncelleme: 30.03.2024 - 07:25
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        Bölge bölge hava durumu... Meteoroloji'den iyi haber!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin genellikle parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

        TOZ TAŞIMINA DİKKAT

        Güneybatı kesimlerde yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır. Güney Ege ve Batı Akdeniz'de yer yer toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

        SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

        Mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle güneyli, yurdun doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

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        ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

        Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında da bulunuldu.

        MARMARA

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

        İSTANBUL: 20, Parçalı ve az bulutlu.

        KOCAELİ: 27, Parçalı ve az bulutlu.

        BURSA: 26, Parçalı ve az bulutlu.

        EDİRNE: 27, Parçalı ve az bulutlu.

        KIRKLARELİ: 24, Parçalı ve az bulutlu.

        EGE

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin güneyinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

        İZMİR: 27, Parçalı ve az bulutlu.

        MANİSA: 29, Parçalı ve az bulutlu.

        A.KARAHİSAR: 22, Parçalı ve az bulutlu.

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        DENİZLİ: 28, Parçalı ve az bulutlu

        AKDENİZ

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batısında toz taşınımı bekleniyor.

        ADANA: 30, Parçalı ve az bulutlu.

        ANTALYA: 26, Parçalı ve az bulutlu.

        HATAY: 26, Parçalı ve az bulutlu.

        MERSİN: 28, Parçalı ve az bulutlu.

        İÇ ANADOLU

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

        ANKARA: 22, Parçalı ve az bulutlu.

        ESKİŞEHİR: 25, Parçalı ve az bulutlu.

        KAYSERİ: 22, Parçalı ve az bulutlu.

        KONYA: 22, Parçalı ve az bulutlu.

        SİVAS: 19, Parçalı az bulutlu.

        KARADENİZ

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin güneyinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

        BOLU: 23, Parçalı ve az bulutlu.

        ZONGULDAK: 21, Parçalı ve az bulutlu.

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        SİNOP: 15, Parçalı ve az bulutlu.

        SAMSUN: 18, Parçalı bulutlu.

        TRABZON: 16, Parçalı, yer yer çok bulutlu.

        DOĞU ANADOLU

        Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        KARS: 14, Parçalı bulutlu.

        ERZURUM: 15, Parçalı bulutlu.

        MALATYA: 20, Parçalı bulutlu.

        VAN: 12, Parçalı bulutlu.

        GÜNEYDOĞU ANADOLU

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

        DİYARBAKIR: 23, Parçalı ve az bulutlu.

        GAZİANTEP: 24, Parçalı ve az bulutlu.

        SİİRT: 21, Parçalı ve az bulutlu.

        ŞANLIURFA: 25, Parçalı ve az bulutlu.

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