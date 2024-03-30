Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin genellikle parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

TOZ TAŞIMINA DİKKAT Güneybatı kesimlerde yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır. Güney Ege ve Batı Akdeniz'de yer yer toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE Mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle güneyli, yurdun doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor. REKLAM

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında da bulunuldu.

MARMARA Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. İSTANBUL: 20, Parçalı ve az bulutlu. KOCAELİ: 27, Parçalı ve az bulutlu. BURSA: 26, Parçalı ve az bulutlu. EDİRNE: 27, Parçalı ve az bulutlu. KIRKLARELİ: 24, Parçalı ve az bulutlu.

EGE Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin güneyinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. İZMİR: 27, Parçalı ve az bulutlu. MANİSA: 29, Parçalı ve az bulutlu. A.KARAHİSAR: 22, Parçalı ve az bulutlu. REKLAM DENİZLİ: 28, Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batısında toz taşınımı bekleniyor. ADANA: 30, Parçalı ve az bulutlu. ANTALYA: 26, Parçalı ve az bulutlu. HATAY: 26, Parçalı ve az bulutlu. MERSİN: 28, Parçalı ve az bulutlu.

İÇ ANADOLU Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. ANKARA: 22, Parçalı ve az bulutlu. ESKİŞEHİR: 25, Parçalı ve az bulutlu. KAYSERİ: 22, Parçalı ve az bulutlu. KONYA: 22, Parçalı ve az bulutlu. SİVAS: 19, Parçalı az bulutlu.

KARADENİZ Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin güneyinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. BOLU: 23, Parçalı ve az bulutlu. ZONGULDAK: 21, Parçalı ve az bulutlu. REKLAM SİNOP: 15, Parçalı ve az bulutlu. SAMSUN: 18, Parçalı bulutlu. TRABZON: 16, Parçalı, yer yer çok bulutlu.

DOĞU ANADOLU Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. KARS: 14, Parçalı bulutlu. ERZURUM: 15, Parçalı bulutlu. MALATYA: 20, Parçalı bulutlu. VAN: 12, Parçalı bulutlu.