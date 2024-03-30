Yürek yakan olay! Motokuryeyi ölüme terk etti!
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, hatalı sollama yapan sürücünün kullandığı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 25 yaşındaki motosikletli kurye Aziz Soysaç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazanın ardından olay yerinden ayrılan otomobil sürücüsü daha sonra polise merkezine gidip teslim oldu
Denizli'de kaza, gece saat 01.00 sıralarında Pamukkale ilçesi Kınıklı Mahallesi, Üniversite Caddesi'nde meydana geldi. Dönercide çalışan kurye Aziz Soysaç (25), motosikletiyle sipariş götürmek üzere yola çıktı.
HATALI SOLLAMA YAPTI İDDİASI
DHA'da yer alan habere göre Soysaç'ın kullandığı motosiklete karşı yönden gelen ve hatalı sollama yaptığı ileri sürülen İzzet A.'nın (38) kullandığı otomobil çaptı.
OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ OLAY YERİNDEN KAÇTI
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada otomobil sürücüsü İzzet A. olay yerinden ayrıldı.
MOTOKURYE HAYATINI KAYBETTİDönercide çalışan kurye Aziz Soysaç, 25 yaşında hayatını kaybetti.
Kazada ağır yaralanan motosikletli kurye Soysaç, olay yerine gelen acil sağlık ekibi tarafından ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Soysaç, doktorların müdahalesine rağmen sabah saatlerinde hayatını kaybetti.
SÜRÜCÜ POLİSE TESLİM OLDU
Öte yandan kazanın arından olay yerinden ayrılan otomobil sürücüsü İzzet A. daha sonra polis merkezine teslim oldu. İzzet A.'nın polisteki işlemlerinin yapılmasına başlandı.