Mehmet Ayan yazdı: Süper Kupa'ya çıkılmazsa ne olur?
Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatörü Mehmet Ayan, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Süper Kupa maçı için söylediklerini değerlendirdi. Fenerbahçe'nin 2 Nisan'da gerçekleştirilecek olağanüstü kongresi sonrasında oluşabilecek durumları özetledi
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, 17 Mart’taki Trabzonspor maçından bir gün sonra FB TV’ye çıktı. 18 Mart günü akşam 19.00’da sarı-lacivertli camiayı aralarında “ligden çekilmenin de bulunduğu” seçenekleri görüşmek üzere olağanüstü kongreye çağırdı. Sonraki süreci kısaca özetlemek isterim.
18 Mart haftasını nispeten sükûn geçiren sayın Koç, 27 Mart Çarşamba günü aralarında benim de bulunduğum 20 civarı gazeteciyle kulüpte biraraya geldi. Ardından eski başkan ve yöneticilere iftar yemeği verdi. 29 Mart Cuma (bugün) Yüksek Divan Kurulu’nu (YDK) topladı. Yarın da Samandıra’da futbolcularla bir araya gelecek. Arada 28 Mart Perşembe günü Ankara’da bir dizi temasta bulundu.
Sayın Koç ile hayatımda ilk kez biraraya geldim. Daha önce ayaküstü birkaç dakikalık sohbet ve katıldığım basın toplantılarında aynı mekanda bulunduk. Bir kez de göreve gelmeden 1 gün önce Lig Radyo’da yayına almıştım. Kişisel tanışıklığımız Çarşamba günü oluştu.
Toplantıda kendisine de söylediğim ve çeşitli yayınlarda da altını çizdiğim için buraya da not düşmek isterim. Çarşamba günü itibariyle bendeki izlenim, ya da olması gerektiğini düşündüğüm İSYAN ATEŞİ; 2024/25 SEZONU İÇİN BİR YILLIĞINA HAK DONDURMA YÖNTEMİYDİ. Ali bey de bunun için Ankara’da hukuki tarafını araştıracağını ifade etti. O temaslardan ne çıktığını öğrenemedik. Ancak kamuya açık alanda yaptığı konuşmada, YDK’da şunu öğrendik ki Fenerbahçe Başkanı’nın meylettiği İSYAN YÖNTEMİ SÜPER KUPA’YA ÇIKMAMAK.
Çünkü başkan YDK’nın sonunda yaptığı konuşmada "TFF, Süper Kupa maçının biletlerini satışa çıkardı. Biz çıkarmadık. Taraftarlarımıza sesleniyorum, lütfen 7 Nisan için bilet temininde bulunmayın. Herhangi bir seyahat organizasyonu yapmayın. 2 Nisanı bekleyin." ifadelerini kullandı.
Bu duyuru, kongre üyelerinin iradesini böyle bir aksiyona yönlendirmek için mi yapıldı? Bilemeyiz. Ancak seçenekler arasında aksiyon anlamında ilk seslendirilen olduğundan dolayı “acabalar” güçleniyor. Gerek ligden çekilmenin birçok sakıncası, gerekse aksiyonun ivedilikle konulması açından camianın harını almak adına da SÜPER KUPADAN ÇEKİLMEK fena duran bir seçenek değil! Hele de ilk planda.
Kuşkusuz Ali Koç ve çevresi düşünmüştür ama siz okuyucularımıza KUPADAN ÇEKİLME MÜEYYİDELERİNİ SUNALIM…
TFF TALİMATINA GÖRE “Kupa müsabakasında yer almaya hak kazanmasına rağmen müsabakaya katılmayan kulüp, takip eden sezon Türkiye Kupası’na katılmaktan men edilir ve takip eden sezonda Süper Kupa’da yer alamaz. Ayrıca TFF tarafından Süper Kupa’nın organizasyonu için yapılan masraflar ile organizasyonun iptal edilmesi dolayısıyla TFF’nin karşılaşacağı maddi, manevi her türlü zararı (Üçüncü kişilerle yapılan sözleşmeler gereği ödenmek zorunda kalınan cezai şart, tazminat, vb. dahil) tazminle yükümlü olduğu gibi, Süper Kupa’nın ticari haklarından elde edilen gelirlerin dağıtımına ilişkin olarak hiçbir talepte bulunamaz.”
Fenerbahçe bu aksiyonu aldığı takdirde seneye Türkiye Kupası’nda yer alamayacağı gibi, yayıncı kuruluş tazminatı dahil olmak üzere tüm masrafları ödeme zorunluluğu ile karşı-karşıya kalabilir.
2 NİSAN 2024 FENERBAHÇE TARİHİNE GEÇECEK BİR GÜN OLACAK. Kongre üyeleri sayıları 20000’i bulduğu takdirde, kulübün belki de geleceğini oylayacaklar. İradelerini bugünden saygıyla selamlıyorum. Ancak Fenerbahçeli olmayan bir futbolsever, bir spor medyası yöneticisi olarak ligden çekilmelerini istemediğimi, mantıkî bulmadığımı yineliyorum.