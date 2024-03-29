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        Trabzonspor'da Konyaspor mesaisi sürüyor

        Trabzonspor, Süper Lig'in 31'inci haftasında deplasmanda oynayacağı Konyaspor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 20:26 Güncelleme: 29.03.2024 - 22:50
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        Trabzonspor'da Konyaspor mesaisi sürüyor
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        Trabzonspor, Süper Lig’in 31’inci haftasında deplasmanda oynayacağı Konyaspor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

        Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde saat 17:00'da yapılan antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması ve 5’e 2 gerçekleştirdi. Dar ve geniş alan oyunlarıyla devam eden antrenman, çift kale maç ile tamamlandı.

        Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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