Köpeklerin sahipleriyle bir süre sonra benzer özellikler taşıdığı söylenir. Elbette “İnsanlar kendine benzeyen köpekleri mi bulur?” yoksa “Üzüm üzüme baka baka mı kararır” mı bilinmez. Ancak Londra merkezli bir köpek kayıt kulübü olan The Kennel Club seçtiğiniz köpeğin, yaşam tarzınızı, tercihlerinizi ve hatta kişilik özelliklerinizi yansıtabileceğini ortaya koymuş.

Araştırmaya göre köpekler; sadece başı okşanan, çok sevilen, besleyip dostluk kurulan evcil hayvanlar değil aynı zamanda sahiplerine ayna tutan canlılar… Ve evcil köpekler sahipleri hakkında pek çok ipucu verebiliyor.

(Jennifer Aniston ünlü bir oyuncu olmasının yanı sıra hayvansever. Sık sık Lord Chesterfield, Clyde ve Sophie'nin sevimli anlarını paylaşıyor.)

Çalışmaya göre Border Terrier köpeklere sahip olanların çekici, canlı ve coşkulu olduğu belirtilirken Staffordshire Bull Terrier hayranları güvenilir ve sevecen.

Jack Russell sahipleri sadık ve vefalı özellikler sergilerken Galler Prensi William ve Prenses Kate gibi Cocker Spaniel köpeği olanlar meraklı, yaratıcı ve aile odaklı gösteriliyor.

(Galler Prensi William ve Prenses Kate'in kızları Princess Charlotte, Cocker Spaniel köpeğiyle birlikte...)

Araştırma için 1500'den fazla köpek sahibi olmuş ya da şu an köpeği olan kişilerle 16 popüler köpek ırkı, kişilik özelliklerine göre sıralandı.

Araştırma, katılımcıların beş büyük kişilik özelliği seviyelerini ortaya çıkardı: Dışa dönüklük, açıklık, uyumluluk, duygusal istikrar ve vicdanlılık.

Paris Hilton, Chihuahua köpeğiyle...

Peki sahibi olduğunuz köpeğiniz hakkınızda ne söylüyor? Ünlüler dünyasının hangi isimleri bu köpeklere bir zamanlar bakmış ya da bakmaya devam ediyor.

JACK RUSSELL Mariah Carey, Serena Williams ve Paul McCartney Jack Russell'lar dost canlısı köpekler olarak biliniyor. Araştırma sonuçları, Jack Russell sahiplerini tanımlayan en baskın beş kişilik özelliğinin şunlar olduğunu ortaya koymuş: Sadakat (yüzde 88) Yardımseverlik (yüzde 87) Samimiyet (yüzde 84) Güvenilirlik (yüzde 83) İyi bir dinleyici (yüzde 82) The Kennel Club'ın sözcüsü Bill Lamber, “Görünen o ki, sahip oldukları köpek türüne bakarak bir insan hakkında çok şey söyleyebiliyoruz. King Charles gibi Jack Russell sahiplerinin baskın kişilik özellikleri sadakatleri, başkalarına yardım etme konusundaki cömert ruhları ve güvenilirlikleri” diyor. Şarkıcı Mariah Carey, oyuncu Audrey Hepburn, model Candice Swanepoel, Kral Charles, ünlü tenisçi Serena Williams ve The Beatles’ın dört üyesinden birisi olan Paul McCartney gibi ünlülerin Jack Russell baktığını söyleyebiliriz.

COCKER SPANIEL Charlize Theron, George Clooney ve Galler Prensi ve Prensesi Sunucu Oprah Winfrey, oyuncu Charlize Theron ve Galler Prensi ve Prensesi Cocker Spaniel hayranı. Bu ünlüler sık sık köpekleriyle birlikte fotoğraf çekip paylaşıyor. Araştırmaya göre, bu ırk sahiplerinin yüzde 85’i sadık, yüzde 84’ü başkalarına yardımcı, yüzde 83’ü güvenilir ve aile odaklı, yüzde 81 meraklı. REKLAM

BORDER TERRIER Diane Keaton ve Andy Murray Ünlü tenisçi Andy Murray’den oyuncu Diane Keaton’a, Border Terrier birçok ünlü arasında popüler. Araştırma sonuçlarına göre, eğer çekici, canlı ve coşkulu biriyseniz bu ırk sizin için uygun olacaktır.

SPRINGER SPANIEL Tilda Swinton, Marilyn Monroe ve Prens Harry Springer Spaniel, oyuncu Tilda Swinton, aktris Marilyn Monroe ve Prens Harry gibi ünlü hayranları olan popüler bir köpek ırkı. Araştırmaya göre, Springer Spaniel’lere en uygun kişiler geleneksel, çekingen ve dakik olma eğiliminde.

STAFFORDSHIRE BULL TERRIER Vin Diesel ve Tom Holland İlk olarak bir dövüş köpeği olarak geliştirilen Staffordshire Bull Terrier, genellikle korkulması gereken bir ırk olarak algılanıyor. Ancak aslında çok sevecen köpekler. Hatta çocuklara karşı çok oyuncu ve sabırlı olmalarıyla bilindikleri için 'dadı köpek' lakabı verilmiş. Çalışmaya göre, Staffordshire Bull Terrier sahipleri sevecen ve güvenilir olabilir. Destekcileri arasında Hızlı ve Öfkeli filmlerinin ünlü oyuncusu Vin Diesel'i ve Superman oyuncusu Tom Holland'ı gösterebiliriz. REKLAM

MİNYATÜR SCHNAUZER Heather Graham ve Usher Şarkıcı Usher, oyuncular Jennifer Aniston, Lea Michele ve Heather Graham gibi ünlü sahipleriyle, olarak oldukça popüler. Minyatür Schnauzer sahiplerinin sadık, vefalı, vicdanlı, düzenli ve kurallara bağlı oldukları ortaya koyulmuş.

WHIPPET Whippet'ler mükemmel aile köpekleri oluşuyla bilinir. Nazik ve sevecen olan bu köpekler ev konforunu sever. Çalışma, yeni deneyimlerden hoşlanan, çok sayıda hobisi olan ve risk almaktan hoşlanan kişilerin bu ırkla iyi anlaşabileeğini ortaya koymuş.

GOLDEN RETRIEVER Jackie Chan ve Jennifer Garner Golden Retriever, hem Türkiye’de hem dünyada oldukça popüler. Oyuncular Jennifer Garner, Jackie Chan ve şarkıcı Nick Jonas gibi ünlü sahipleri bulunuyor. Arkadaş canlısı, hoşgörülü tutumuyla bilinen ‘Golden’lar aynı zamanda oldukça yetenekli. Duygusal olarak daha dengeli, pozitif ve mutlu olan kişilere Golden Retriever'lara oldukça uygun. REKLAM

POMERANIAN En popüler küçük köpek ırklarından olan Pomeranian, Kraliçe Victoria'nın da favorisiymiş. Araştırmaya göre, en tutkulu, yaratıcı ve özgür ruhlu insanlar bu ırkla dost olabilir.

LABRADOR Anne Hathaway ve Arnold Schwarzenegger Labrador, tüm safkan ırklar arasında en popüler olanı. Popülerliği, aile dostu, rehber köpek ve aynı zamanda av köpeği olabilmesinden kaynaklanıyor. Arkadaş canlısı biriyseniz Labrador sizin için mükemmel bir seçim olabilir. Drew Barrymore, Anne Hathaway ve Arnold Schwarzenegger gibi ünlü Hollywood yıldızları Labrador hayranı.

DACHSHUND Kirsten Dunst, Josh Duhamel ve Adele Uzun gövdeleri ve kısa bacaklarıyla Dachshund’lar ilk kez Almanya'da porsuk avı için yetiştirildiğinden bu adı almış. Bu ırklar, hem yaralı av hayvanlarının izini sürmek hem de porsuk ya da tavşanların peşine düşmek için hala kullanılıyor. Araştırmaya göre, Daschund sahiplerinin en baskın özelliği güvenilirlikleri... Şarkıcı Adele ile oyuncular Kirsten Dunst ve Josh Duhamel Dachshund’lara bayılıyor. REKLAM

ALMAN ÇOBAN KÖPEĞİ Ben Affleck ve Cameron Diaz İsminden de anlaşılacağı üzere Alman çoban köpeğinin anavatanı Almanya. Bu ırkın tarihinin ise 1800’li yılların sonlarına kadar uzandığı düşünülüyor. Araştırma, Alman Çoban Köpeği sahiplerinin başkalarına yardım etme olasılığının yüksek olduğunu ortaya koymuş. Ben Affleck ve Cameron Diaz gibi Hollywood yıldızları, Alman Çoban Köpeği beslemiş.