Arda Turan: Türk futbolunda bir şeyleri değiştirmek istiyorum

"BENİM ZAMANIMDA ATLETİCO'NUN SOYUNMA ODASI BÖYLEYDİ"

Oyuncularıyla arasında bir saygı ilişkisinin olduğunu ifade eden genç teknik adam, "Oyuncularıma saygım var ve iki kuralım var: Gelecek için asla söz vermem ve asla yalan söylemem. Ama her şeyden önce onlar benim için insan ama onların özel hayatlarına futboldan daha çok önem veririm. Benim zamanımda Atletico'nun soyunma odası böyleydi. Başarı, takım birliğiyle başlar. Birine saygı duyduğunuzda, eve döndüğünüzde onu unutursunuz, ancak birini sevdiğinizde, ister evde ister dışarıda olun, onu asla unutmazsınız.