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        Haberler Spor Futbol Arda Turan: Türk futbolunda bir şeyleri değiştirmek istiyorum - Futbol Haberleri

        Arda Turan: Türk futbolunda bir şeyleri değiştirmek istiyorum

        Süper Lig'e yükselme yolunda önemli bir avantaj yakalayan Eyüpspor'un teknik Direktörü Arda Turan, Türk Futbolundaki hedeflerini, Atletico Madrid günlerini ve Galatasaray hakkındaki düşüncelerini İspanyol basınından Marca'ya anlattı. İşte özel röportajın detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.03.2024 - 21:38 Güncelleme: 29.03.2024 - 21:57
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        Trendyol Süper Lig'e çıkma yolunda en büyük favori olan Eyüpspor'un teknik direktörü Arda Turan, İspanyol basınından Marca'ya röportaj verdi.

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        Türk futbolunun kaderini değiştirmek istediğini belirten Arda, idolü olarak da Diego Simeone'yi gördüğünü dile getirdi.

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        "BEKLENENDEN ÇOK DAHA KISA SÜREDE SÜPER LİG'E ÇIKACAĞIZ"

        Eyüpspor olarak çok çalıştıklarını dile getiren Arda, "Türkiye'de şimdiye kadar görülen en büyük başarı ile, beklenenden çok daha kısa sürede Süper Lig'e çıkacağız. Fakat oyun tarzımız ve ne Süper Lig takımlarında ne de İkinci Lig'deki rakiplerimizde görülmeyen felsefemiz nedeniyle bu beni daha da mutlu ediyor. Sadece topa sahip değiliz, aynı zamanda koşuyoruz." dedi.

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        "BENİM ZAMANIMDA ATLETİCO'NUN SOYUNMA ODASI BÖYLEYDİ"

        Oyuncularıyla arasında bir saygı ilişkisinin olduğunu ifade eden genç teknik adam, "Oyuncularıma saygım var ve iki kuralım var: Gelecek için asla söz vermem ve asla yalan söylemem. Ama her şeyden önce onlar benim için insan ama onların özel hayatlarına futboldan daha çok önem veririm. Benim zamanımda Atletico'nun soyunma odası böyleydi. Başarı, takım birliğiyle başlar. Birine saygı duyduğunuzda, eve döndüğünüzde onu unutursunuz, ancak birini sevdiğinizde, ister evde ister dışarıda olun, onu asla unutmazsınız.

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        "OKAN BURUK KARDEŞİM GİBİDİR"

        Altyapısından yetiştiği Galatasaray'la gelecek sezon karşılaşma ihtimaline karşı konuşan Arda, "Galatasaray'da doğup büyüdüm, Galatasaray kültürü bana çalıştığın her yerde en iyisini yapmayı öğretti ama bu kolay olmayacak çünkü çok iyi oyuncuları var ve Türkiye'den daha üst seviyedeler.

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        Okan Buruk benim için bir kardeş gibidir. ve çok cesur ama Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Amacım bizim de iyi oynayabildiğimizi göstermek." açıklamasını yaptı.

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        "ÖNCE TOPA SAHİP OLMAK VE İYİ PASLAR ATMAK İSTİYORUZ"

        Oynattığı futbol tarzıyla ilgili konuşan Arda Turan, "Önce topa sahip olmak ve iyi paslar atmak istiyoruz. Topu kaybettiğimizde sadece tepki verip pres yapmıyoruz, topa sahip olduğumuzda da her zaman atak yapmaya, ofansif olmaya ve boşluklardan yararlanmaya çalışıyoruz." dedi.

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        "TÜRK FUTBOLUNDA BİR ŞEYLER DEĞİŞTİRMEK İSTİYORUM"

        Johan Cruyff'un yaptığı gibi futbola yaptığı şeylerle damga vurmak istediğini belirten Arda, şunları söyledi:

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        "Hayalim sadece bir şeyler kazanmak değil, ülkemin kaderini değiştirmek. İnsanların Arda'nın takımının çok iyi oynadığını söylemesini istiyorum. Sadece kendi takımıma değil herkese örnek olmak istiyorum. Tabii ki ben Cruyff değilim, onun gibi olamam ama Türk futbolunda bir şeyleri değiştirmek istiyorum.

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        Savunmada yaptığım şey Simeone'nin 4-4-2'si ama ona neden şimdi 5-3-2 ile oynadığını sordum. Bu yöntemi beğendim, Türk futbolunun geleceği için çok güzel bir örnek olacağını düşünüyorum. Çünkü yetenek açısından istediğimizin biraz altında bir seviyedeyiz ve gelişmek için savunmadan başlamamız gerekiyor, arkamızda çok sayıda oyuncu olması gerekiyor."

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        "ÖNCEDEN SADECE KENDİMDEN SORUMLUYDUM"

        Hayalinin futbolcu olarak başardıklarını teknik direktör olarak da başarmak olduğunu dile getiren Arda, Bunun kolay olmadığını biliyorum çünkü önceden sadece kendimden sorumluydum, şimdi ise tüm takımdan sorumluyum" ifadelerini kullandı.

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