Konya'da kontrolünü yitirdiği otomobiliyle otobüs durağına dalıp, buradaki 4 kişi ile yanındaki eşi Bahriye Taşkın'ın (43) ölümüne neden olan Bekir Taşkın (39), tedavisinin ardından gözaltına alındı. İfadesinde, ehliyetinin olmadığını belirterek, “Direksiyon başında epilepsi nöbeti geçirdim” diyen Taşkın, tutuklandı.

Kaza, 10 gün önce saat 09.30 sıralarında, Konya-Karaman kara yolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Ehliyetsiz Bekir Taşkın’ın kontrolünü yitirdiği otomobil, otobüs durağına çarptı.

Bu sırada kent merkezine gitmek için durakta bekleyen Mordagül Tutgak (59), Elif Gül (42), Dudu Gül (33), Nergiz Gül (48) ve otomobildeki Bekir Taşkın'ın eşi Bahriye Taşkın hayatını kaybetti. Sürücü Taşkın ile kızı Ümmühan Taşkın (16), duraktaki Türkan Gül (13) ve Sibel Özgürlü yaralandı. Taşkın taburcu olurken, Gül ve Özgürlü'nün tedavilerinin sürdüğü belirtildi.