Trabzon'da 3 kişi silahla vurularak yaralandı

Şüpheliler M.A.K. (19) ve M.M.K'nin (23) yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İlçenin Sulaklı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda dün gece E.H. (21), M.A.Ş. (20) ve Ş.Ö'ye (60) bir araçtan inen kişiler tarafından ateş edildi.

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