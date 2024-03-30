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        Trabzon'da 3 kişi silahla vurularak yaralandı

        Trabzon'un Of ilçesinde 3 kişi silahla ateş edilmesi sonucu yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2024 - 11:25 Güncelleme: 30.03.2024 - 11:25
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        Trabzon'da 3 kişi silahla vurularak yaralandı
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        Trabzon'un Of ilçesinde 3 kişi silahla ateş edilmesi sonucu yaralandı.

        İlçenin Sulaklı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda dün gece E.H. (21), M.A.Ş. (20) ve Ş.Ö'ye (60) bir araçtan inen kişiler tarafından ateş edildi.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan üç kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kaldırıldıkları Of Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Olay yerinden kaçan şüphelilerden M.Ş.Ö. (19), jandarma ekiplerince olayda kullanılan aracın yanında yakalandı.

        Şüpheliler M.A.K. (19) ve M.M.K'nin (23) yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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