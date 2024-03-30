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        Haberler Dünya Hindistan Donanması'ndan korsanlara operasyon: Pakistanlı mürettebat kurtarıldı

        Hindistan Donanması'ndan korsanlara operasyon: Pakistanlı mürettebat kurtarıldı

        Hindistan Donanması, Umman Denizi'nde korsanlar tarafından ele geçirilen İran bandıralı balıkçı gemisini ve 23 Pakistan vatandaşı mürettebatı kurtardığını duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2024 - 11:06 Güncelleme: 30.03.2024 - 11:20
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        Hindistan donanması, korsanların esir aldığı mürettebatı kurtardı
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        Hindistan Donanması, Umman Denizi'nde korsanların ele geçirdiği İran bandıralı gemiye operasyon düzenleyerek 23 kişiyi kurtardı.

        Donanmanın, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, kurtarma operasyonu ve kurtarılan balıkçı gemisine ilişkin detaylara yer verildi.

        Açıklamada, İran bandıralı "FV Al-Kambar" adlı geminin 9 silahlı korsan tarafından ele geçirilmesinin üzerine donanmanın kurtarma operasyonu kapsamında 2 gemiyi görevlendirdiği kaydedildi.

        Yaklaşık 12 saat süren operasyonun ardından gemideki korsanların teslim olduğu belirtilen açıklamada, Pakistan vatandaşı 23 kişiden oluşan mürettebatın kurtarıldığı ifade edildi.

        Açıklamada, balıkçı gemisinin, güvenli bölgeye götürülmek üzere donanmaya bağlı uzman ekiplerce yapılan kapsamlı temizlik ve kontrolden geçmekte olduğu bilgisi verildi.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir. Arşivdendir.

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