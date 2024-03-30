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        Shakira, metroda görüntülendi

        Dünyaca ünlü Kolombiyalı şarkıcı Shakira, metroda görüntülendi. Shakira'nın hayranları, bol bol fotoğraf çekerek bu sıra dışı anı kayıt altına aldı

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 30.03.2024 - 14:55 Güncelleme: 30.03.2024 - 15:08
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        Shakira, sosyal medya hesabından yaptığı sürpriz konser duyurusunun hemen ardından Times Meydanı'nda toplanan binlerce hayranına konser vermişti.
        Shakira, Times Meydanı konserinde 40 bin hayranının karşısına çıktı.

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        Grammy ödüllü Shakira, sahneden; "Burada etrafımda Latin halkımla çevrili olduğum için mutluyum. Teşekkürler New York! Tekrar görüşünceye dek, sizi çok seviyorum" dedi.
        Konser, Shakira'nın yedi yıllık aranın ardından çıkardığı 12'nci stüdyo albümü 'Las Mujeres Ya No Lloran'ın kutlaması niteliğindeydi.

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        Yakın zamanda "Women Do Not Cry Anymore" albümünü çıkaran Shakira, Isabel New York'ta metroda görüntülendi. Sevenleri Shakiraya ilgi gösterdi.

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        Shakira'nın konserinden sonra şehir turuna çıktığı, bunun için metroyu kullandğı sanıldı.
        Shakira'nın metroda ne aradığı gerçeği kısa bir süre sonra ortaya çıktı. Zira, Shakira, metroda klip çekimi için bulunuyordu.

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        Metro yolcularının şaşkın bakışları altında klibin çekimleri sırasında Shakira'nın hayranları, bol bol fotoğraf çektirerek bu sıra dışı anı kayıt altına aldı.

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        #Shakira
        #Shakira metroda
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