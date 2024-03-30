Shakira, metroda görüntülendi

Grammy ödüllü Shakira, sahneden; "Burada etrafımda Latin halkımla çevrili olduğum için mutluyum. Teşekkürler New York! Tekrar görüşünceye dek, sizi çok seviyorum" dedi.

Konser, Shakira'nın yedi yıllık aranın ardından çıkardığı 12'nci stüdyo albümü 'Las Mujeres Ya No Lloran'ın kutlaması niteliğindeydi.