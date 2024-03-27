Shakira'dan Times Meydanı'nda sürpriz konser

İngiliz Times Gazetesi'ne özel bir röportajı veren Shakira, albüm hakkında; "Acının yaratıcılığa, hayal kırıklığının üretkenliğe, öfkenin tutkuya, kırılganlığın dayanıklılığa dönüşümü. Hayatımın pek çok parçası gözlerimin önünde parçalandı ve bir bakıma kendimi yeniden inşa etmek zorunda kaldım, kemikleri yerden toplayıp hepsini bir araya getirdim. Ve hepsini bir arada tutan yapıştırıcı da müzikti" açıklamasını yaptı.