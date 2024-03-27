Shakira'dan Times Meydanı'nda sürpriz konser
Shakira, sosyal medya hesabından yaptığı sürpriz konser duyurusunun hemen ardından Times Meydanı'nda toplanan binlerce hayranına konser verdi
Shakira, sosyal medya hesabından sadece birkaç saat öncesinde duyurduğu Times Meydanı konserinde 40 bin hayranının karşısına çıktı.
47 yaşındaki Kolombiyalı yıldız, sürpriz konseriyle New York'un ünlü meydanını dolduran hayranlarını coşturdu.
Üç Grammy ödüllü şarkıcı sahneden, "Burada etrafımda Latin halkımla çevrili olduğum için mutluyum. Teşekkürler New York! Tekrar görüşünceye dek, sizi çok seviyorum" mesajını paylaştı.
Konser, Shakira'nın yedi yıllık aranın ardından çıkardığı 12'nci stüdyo albümü 'Las Mujeres Ya No Lloran'ın kutlaması niteliğindeydi.
İngiliz Times Gazetesi'ne özel bir röportajı veren Shakira, albüm hakkında; "Acının yaratıcılığa, hayal kırıklığının üretkenliğe, öfkenin tutkuya, kırılganlığın dayanıklılığa dönüşümü. Hayatımın pek çok parçası gözlerimin önünde parçalandı ve bir bakıma kendimi yeniden inşa etmek zorunda kaldım, kemikleri yerden toplayıp hepsini bir araya getirdim. Ve hepsini bir arada tutan yapıştırıcı da müzikti" açıklamasını yaptı.
Eski futbolcu Gerard Piqué ile 11 yıllık beraberlik ve 11 yaşında Milan ile 9 yaşında Sasha adlı iki çocuğun ardından 2022'de ayrılan Shakira, zorlu bir süreç geçirmişti.
Aldatıldığını öğrenen Shakira; "Bir kadının, kendini bir erkekle tamamlayabileceğine inandım. Ayrıca çocukların anne ve babalarıyla birlikte aynı çatı altında olduğunu hayal ettim. Hayatta bütün düşlerinizi gerçekleştiremezsiniz. Ama hayat bunu da telafi edecek olanaklar sunar" demişti.