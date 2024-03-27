Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Müzik Shakira'dan Times Meydanı'nda sürpriz konser - magazin haberleri

        Shakira'dan Times Meydanı'nda sürpriz konser

        Shakira, sosyal medya hesabından yaptığı sürpriz konser duyurusunun hemen ardından Times Meydanı'nda toplanan binlerce hayranına konser verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.03.2024 - 15:13 Güncelleme: 27.03.2024 - 15:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Shakira, sosyal medya hesabından sadece birkaç saat öncesinde duyurduğu Times Meydanı konserinde 40 bin hayranının karşısına çıktı.

        2

        47 yaşındaki Kolombiyalı yıldız, sürpriz konseriyle New York'un ünlü meydanını dolduran hayranlarını coşturdu.

        3

        Üç Grammy ödüllü şarkıcı sahneden, "Burada etrafımda Latin halkımla çevrili olduğum için mutluyum. Teşekkürler New York! Tekrar görüşünceye dek, sizi çok seviyorum" mesajını paylaştı.

        4

        Konser, Shakira'nın yedi yıllık aranın ardından çıkardığı 12'nci stüdyo albümü 'Las Mujeres Ya No Lloran'ın kutlaması niteliğindeydi.

        5

        İngiliz Times Gazetesi'ne özel bir röportajı veren Shakira, albüm hakkında; "Acının yaratıcılığa, hayal kırıklığının üretkenliğe, öfkenin tutkuya, kırılganlığın dayanıklılığa dönüşümü. Hayatımın pek çok parçası gözlerimin önünde parçalandı ve bir bakıma kendimi yeniden inşa etmek zorunda kaldım, kemikleri yerden toplayıp hepsini bir araya getirdim. Ve hepsini bir arada tutan yapıştırıcı da müzikti" açıklamasını yaptı.

        6

        Eski futbolcu Gerard Piqué ile 11 yıllık beraberlik ve 11 yaşında Milan ile 9 yaşında Sasha adlı iki çocuğun ardından 2022'de ayrılan Shakira, zorlu bir süreç geçirmişti.

        7

        Aldatıldığını öğrenen Shakira; "Bir kadının, kendini bir erkekle tamamlayabileceğine inandım. Ayrıca çocukların anne ve babalarıyla birlikte aynı çatı altında olduğunu hayal ettim. Hayatta bütün düşlerinizi gerçekleştiremezsiniz. Ama hayat bunu da telafi edecek olanaklar sunar" demişti.

        #Shakira
        #Times Meydanı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da: Kirli ittifak kurdular
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da: Kirli ittifak kurdular
        Entübeden çıktı
        Entübeden çıktı
        6 kişilik aile yan yana gömüldü! Anne çocuk aynı tabutta!
        6 kişilik aile yan yana gömüldü! Anne çocuk aynı tabutta!
        1,13 milyar dolarlık ikramiye sahibini buldu
        1,13 milyar dolarlık ikramiye sahibini buldu
        Dzeko'ya Arabistan'dan astronomik teklif!
        Dzeko'ya Arabistan'dan astronomik teklif!
        Riskli bina yıkılırken komşunun mutfak duvarı da yıkıldı
        Riskli bina yıkılırken komşunun mutfak duvarı da yıkıldı
        Kuşlar neden V şeklinde uçar?
        Kuşlar neden V şeklinde uçar?
        Futbolda yapay zeka devrimi!
        Futbolda yapay zeka devrimi!
        Aldığı ürünü iade etmek isteyen kadını darp etti!
        Aldığı ürünü iade etmek isteyen kadını darp etti!
        Türkiye'nin sakin şehirleri...
        Türkiye'nin sakin şehirleri...
        TIR'dan düşen yük öldürdü!
        TIR'dan düşen yük öldürdü!
        "Adana'dan çıkması gerek"
        "Adana'dan çıkması gerek"
        Almanya'da başkonsolosluğa saldırı
        Almanya'da başkonsolosluğa saldırı
        40 yıl önce hayatını kurtardı
        40 yıl önce hayatını kurtardı
        "Alkışların eksik olmadığı nice sahnelere"
        "Alkışların eksik olmadığı nice sahnelere"
        Nusr-Et'e yönelik saldırıdan Barış Boyun çıktı!
        Nusr-Et'e yönelik saldırıdan Barış Boyun çıktı!
        Avrupa'nın hasta adamı kim?
        Avrupa'nın hasta adamı kim?
        Sevklerde son durum: Maç yok, inceleme sürüyor!
        Sevklerde son durum: Maç yok, inceleme sürüyor!
        Ergenlikte 25, yeni 18 mi? 
        Ergenlikte 25, yeni 18 mi? 
        X’te büyük kullanıcı kaybı!
        X’te büyük kullanıcı kaybı!