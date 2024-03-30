Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Trabzonspor, sahasında Ataşehir Belediyespor'u 2-1 yendi.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Trabzonspor, sahasında Ataşehir Belediyespor'u 2-1 yendi.
Trabzonspor Kadir Özcan Tesisleri'nde oynanan mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik beraberlikle sona erdi.
Ataşehir Belediyespor'un golünü 41. dakikada Enyerliannys Higuera Bretis atarken, bordo-mavililerin gollerini ise 45. dakikada Jelena Cubrilo, 77. dakikada Ana Cheminava kaydetti.
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