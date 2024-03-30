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        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Trabzonspor, sahasında Ataşehir Belediyespor'u 2-1 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2024 - 14:22 Güncelleme: 30.03.2024 - 14:22
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        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
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        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Trabzonspor, sahasında Ataşehir Belediyespor'u 2-1 yendi.

        Trabzonspor Kadir Özcan Tesisleri'nde oynanan mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

        Ataşehir Belediyespor'un golünü 41. dakikada Enyerliannys Higuera Bretis atarken, bordo-mavililerin gollerini ise 45. dakikada Jelena Cubrilo, 77. dakikada Ana Cheminava kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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