Kamu bankaları kredi kartı harcamalarında gaza bastı

Şubat sonunda yüzde 67'ye çıkan enflasyon hem bu enflasyonu aşağı çekmeye çalışan ekonomi yönetiminin hem diğer aktörlerin en büyük sorunu. Merkez Bankası kimsenin beklemediği bir anda 5 puanlık faiz artırımı yaparken yayınladığı notta enflasyonun durdurulamamasının altını tam 4 kez çizdi. Enflasyonun ana nedeni ise talebin hala çok canlı olması. Faiz artırımları ile talep kısılmaya çalışıyor. Talebin baş sorumlusu ise kredi kartları. Vatandaş enflasyonun düşmeyeceğine olan inancı nedeniyle talebi öne çekip harcama yaparken kredi kartlarını kullanıyor. Ekonomi yönetimi bunun önüne geçmek için taksit sayısını kısmaya hazırlanıyor.

BDDK kayıtlarına bakıldığında toplam kart harcamalarının rasyonel ekonomi politikalarının uygulanmaya başlandığı son 1 yılda yüzde yüzde 130 tırmanarak 577 milyar liradan 1 trilyon 322 milyar liraya ulaştığı görülüyor. Yılbaşından bu yana da artış durmadı. Yılbaşında 1 trilyon 154 milyar lira olan kart harcamaları yüzde 15 yükseldi.

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YÜZDE 21 ARTIŞ

Kendisini yılbaşından bu yana daha yakıcı şekilde hissettiren enflasyonu faiz artırımları ve başka önlemlerle düşürme girişimleri artarken kamu bankalarındaki kart harcamalarının bu çabaya karşı hareket etmesi ise ilginç bir veri olarak karşımıza çıkıyor. BDDK'nın 22 Mart 2023 verilerine göre yılbaşından bu yana yerli özel bankalarda kart harcamaları yüzde 15, yabancı özel bankalarda yüzde 12 yükselirken kamu bankalarında artış yüzde 17'yi geçti. Biraz daha ayrıntıya bakarsak kamu ile özel bankalar arasındaki farkın bu kadarla da kalmadığı da görülüyor.