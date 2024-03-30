Forbes açıkladı: İşte finans dünyasının en zenginleri

Listede ABD'li olmayan tek kişi ise Endonezya'nın en zengin insanlarından biri olan Robert Budi Hartono oldu. 25,8 milyar dolar ile 9. sırada yer alan Hartono, dünyanın en büyük Djarum ile ülkenin en büyük bankalarından biri olan Bank Central Asia'nın sahibi.