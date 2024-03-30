Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Seçim
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.142,40 %0,69
        DOLAR 32,3755 %0,10
        EURO 35,1094 %0,26
        ALTIN 2.327,74 %0,32
        FAİZ 47,74 %0,19
        GÜMÜŞ GRAM 26,04 %0,25
        BITCOIN 70.155,00 %0,72
        GBP/TRY 40,9743 %0,07
        EUR/USD 1,0793 %0,05
        BRENT 87,00 %1,86
        ÇEYREK ALTIN 3.805,85 %0,32
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Forbes açıkladı: İşte finans dünyasının en zenginleri - İş-Yaşam Haberleri

        Forbes açıkladı: İşte finans dünyasının en zenginleri

        Forbes finans dünyasının en zengin insanlarını açıkladı. Listenin ilk sırasında Warren Buffett, ikinci sırasında ise Michael Bloomberg yer aldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.03.2024 - 16:47 Güncelleme: 30.03.2024 - 16:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Forbes finans dünyasının en zengin insanlarını açıkladı.

        Listeye göre finans sektöründeki en zengin 10 kişinin toplam net serveti 2024'te 446,9 milyar dolara ulaştı.

        2

        Listenin başında 93 yaşındaki Warren Buffett yer aldı. Berkshire Hathaway'in başkanı ve CEO'sunun net serveti 128,7 milyar dolar olarak açıklandı.

        Finans dünyasının en zengini olan Buffett, aynı zamanda dünyanın en zengin 6. kişisi olmasıyla da öne çıkıyor.

        3

        İkinci sırada ise 96,3 milyar dolarla Bloomberg LP'nin kurucusu Michael Bloomberg yer alıyor.

        4

        60 milyar dolar ile üçüncü sırada yer alan Ken Griffin ise Miami merkezli bir hedge fon şirketi olan Citadel'i kurdu ve yönetiyor.

        5

        Dördüncü sırada ise Blackstone Group Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Stephen Schwarzman 36,8 milyar dolarla yer alıyor.

        6

        Listede ABD'li olmayan tek kişi ise Endonezya'nın en zengin insanlarından biri olan Robert Budi Hartono oldu. 25,8 milyar dolar ile 9. sırada yer alan Hartono, dünyanın en büyük Djarum ile ülkenin en büyük bankalarından biri olan Bank Central Asia'nın sahibi.

        7

        Listedeki tek kadın ise Abigail Johnson oldu. Fidelity Investments'ın başkanı ve CEO'su olan Johnson, CEO'luk görevini 2014 yılında babasından devralmıştı.

        8

        İşte Forbes'un listesine göre finans dünyasının en zengin 10 insanı...

        9

        1. Warren Buffett

        Serveti: 128,7 milyar dolar

        10

        2. Michael Bloomberg

        Serveti: 96,3 milyar dolar

        11

        3. Ken Griffin

        Serveti: 37,2 milyar dolar

        12

        4. Stephen Schwarzman

        Serveti: 36,8 milyar dolar

        13

        5. Jim Simons

        Serveti: 30,7 milyar dolar

        14

        6. Thomas Peterffy

        Serveti: 29,4 milyar dolar

        15

        7. Jeff Yas

        Serveti: 28,9 milyar dolar

        16

        8. Abigail Johnson

        Serveti: 28,3 milyar dolar

        17

        9. R. Budi Hartono

        Serveti: 25,8 milyar dolar

        18

        10. Daniel Gilbert

        Serveti: 24,8 milyar dolar

        * Haberin görselleri Reuters, Shutterstock ve Associated Press'ten servis edilmiştir.

        #Forbes
        #en zenginler listesi
        #dünya
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'un 5 yıl daha kaybetmeye takati kalmadı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'un 5 yıl daha kaybetmeye takati kalmadı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle bir araya geldi
        Suç kaydı olan güvenlik görevlisi Sibel'i öldürdü!
        Suç kaydı olan güvenlik görevlisi Sibel'i öldürdü!
        Maaşı yetmeyenler karta mı yüklendi?
        Maaşı yetmeyenler karta mı yüklendi?
        İşte Eylem Tok ve oğlunun adım adım firar planı! Neden Mısır'a uçtular?
        İşte Eylem Tok ve oğlunun adım adım firar planı! Neden Mısır'a uçtular?
        Dünyaca ünlü yıldız metroda
        Dünyaca ünlü yıldız metroda
        ABD-Meksika sınırındaki göçmen krizi sürüyor
        ABD-Meksika sınırındaki göçmen krizi sürüyor
        TIR devrildi! 4 ölü, 3 yaralı
        TIR devrildi! 4 ölü, 3 yaralı
        Ehliyetsiz sürücü sara krizi geçirmiş!
        Ehliyetsiz sürücü sara krizi geçirmiş!
        Hollanda'da rehine krizi
        Hollanda'da rehine krizi
        Seçim sonuçları en detaylı verilerle Haberturk.com Seçim Özel sayfasında
        Seçim sonuçları en detaylı verilerle Haberturk.com Seçim Özel sayfasında
        Seçim güvenliği tedbirlerini açıklandı
        Seçim güvenliği tedbirlerini açıklandı
        Türkiye yarın sandık başına gidiyor
        Türkiye yarın sandık başına gidiyor
        Euro 2024'ün favorileri açıklandı!
        Euro 2024'ün favorileri açıklandı!
        'Telefoncular' otomobilci oldu
        'Telefoncular' otomobilci oldu
        Boşansalar da vazgeçmediler
        Boşansalar da vazgeçmediler
        Okan Buruk, yeni bir rekor peşinde!
        Okan Buruk, yeni bir rekor peşinde!
        Seçim öncesi ilginç 'Katılım'lar
        Seçim öncesi ilginç 'Katılım'lar
        1980’lerden 10 unutulmaz fantastik komedi filmi
        1980’lerden 10 unutulmaz fantastik komedi filmi
        Tercihleri belli oldu
        Tercihleri belli oldu