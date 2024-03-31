Trabzon'da çıkan örtü yangını kontrol altına alındı

Kısa sürede büyüyen yangına, Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

İlçenin Kaban ve Yukarı Kışlacak mahalleleri arasındaki bölgede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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