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        Trabzon'da çıkan örtü yangını kontrol altına alındı

        Trabzon'un Of ilçesinde çıkan örtü yangını kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 00:16 Güncelleme: 31.03.2024 - 00:16
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        Trabzon'da çıkan örtü yangını kontrol altına alındı
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        Trabzon'un Of ilçesinde çıkan örtü yangını kontrol altına alındı.

        İlçenin Kaban ve Yukarı Kışlacak mahalleleri arasındaki bölgede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Kısa sürede büyüyen yangına, Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

        Yaklaşık 15 dönümü etkileyen yangın, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı.

        Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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