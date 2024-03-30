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        Haberler Spor Futbol Almanya Bayer Leverkusen adım adım şampiyonluğa gidiyor! - Futbol Haberleri

        Bayer Leverkusen adım adım şampiyonluğa gidiyor!

        Bundesliga'nın lideri Bayer Leverkusen, Hoffenheim karşısında muhteşem bir geri dönüşe imza attı. 33. dakikada 1-0 geriye düşen Bayer Leverkusen son dakikalarda bulduğu gollerle 3 puana uzandı ve yenilmezlik serisini 39 maça çıkardı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2024 - 20:30 Güncelleme: 30.03.2024 - 20:30
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        Bayer Leverkusen adım adım şampiyonluğa!
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        Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 27. haftasında lider Bayer Leverkusen, sahasında Hoffenheim'ı 2-1 yendi.

        BayArena'da oynanan mücadelede Maximilian Beier, 33. dakikada attığı golle konuk takımı 1-0 öne geçirdi.

        Rakip savunma ve kaleciyi aşmakta zorlanan Bayer Leverkusen, uzun süre geride götürdüğü karşılaşmanın son dakikalarında bulduğu gollerle 3 puana ulaştı. Ev sahibi ekip, 88. dakikada Robert Andrich ve 90+1. dakikada Patrik Schick'in kaydettiği gollerle 2-1 galip geldi.

        Hoffenheim'da milli futbolcu Ozan Kabak, mücadelede 90 dakika forma giydi.

        Bu sezon 39 resmi maçta yenilgi yüzü görmeyen İspanyol teknik direktör Xabi Alonso'nun öğrencileri, ligde üst üste 8. galibiyetini alarak puanını 73 yaptı.

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