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        Haberler Gündem Dijital Dönüşüm Ofisi'nden yarınki seçimlerde oy kullanacaklara "oltalama" uyarısı

        Dijital Dönüşüm Ofisi'nden yarınki seçimlerde oy kullanacaklara "oltalama" uyarısı

        Yarınki seçimlere sayılı saatlar kaldı. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nden seçmenlere 'oltalama' uyarısı yapıldı. Açıklamada sosyal medya platformları veya e-posta hesapları üzerinden e-Devlet Kapısı ismi ve görseli kullanılarak yerel seçimlerle ilgili "oltalama" faaliyetleri yürütüldüğü belirtildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2024 - 19:08 Güncelleme: 30.03.2024 - 19:39
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        Seçmenlere 'oltalama' uyarısı
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        Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy kullanacak vatandaşları "oltalama" riskine karşı uyardı.

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        Ofis'ten yapılan açıklamada, sosyal medya platformları veya e-posta hesapları üzerinden e-Devlet Kapısı ismi ve görseli kullanılarak yerel seçimlerle ilgili "oltalama" faaliyetleri yürütüldüğü belirtildi.

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        Oy kullanırken dikkat edilmesi gerekenler

        KİŞİSEL VERİLERİ PAYLAŞMAYIN, LİNKLERİ TIKLAMAYIN

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        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Seçmen Kaydı Bilgilerini Doğrulama, Seçmen Kaydı Sorgulama veya Oy Kullanacağınız Sandık Değişti gibi başlıklarla e-Devlet Kapısı arayüzünü taklit ederek size ulaşan kişilere itibar etmemeniz, sizden talep edilen kişisel verilerinizi paylaşmamanız ve iletilen bağlantılara tıklamamanız bilgi ve iletişim güvenliğiniz açısından önem arz etmektedir. Seçmen kaydınız ve bilgileriniz için yalnızca e-Devlet Kapısı (https://turkiye.gov.tr), e-Devlet Kapısı Mobil Uygulaması, https://secmen.ysk.gov.tr, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının Seçmen Sorgulama Mobil Uygulaması ve Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı Çağrı Merkezi (444 9 975) resmi kanallarına başvurunuz."

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        #dijital dönüşüm ofisi
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        #haberler
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