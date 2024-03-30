Erkeklerde popo estetiği çılgınlığı

Estetik operasyon deyince akla ilk başta sadece kadınlar gelse de daha genç, daha çekici görünmek için erkekler de bıçak altına yatmaktan ya da ameliyatsız güzelleşme seçeneklerini denemekten çekinmiyor. Adeta bir saç ektirme cenneti olan ülkemizde nereye başımızı çevirsek sargılı erkeklerle karşılaşmaya alıştık. Ama erkeklerin estetik ilgisi saç ektirmeyle sınırlı değil. Burun estetiğinin yaygınlığı bir yana, erkeklerde hayal etme sınırlarını zorlayan dolgu operasyonlarına da ilgi olduğunu görüyoruz.

Gözümüzde canlandırma konusunda ünlü isimler bize yardımcı oluyor. İyi örnekler de var, kötüleri de… Robbie Williams, Joe Jonas, Simon Cowell gibi dünyaca ünlü isimler estetik dokunuşlarla görünümlerini güzelleştirdiklerini kabul edenler arasında.

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ESTETİK MAĞDURLARI Bazı isimlerin ‘estetik mağduru’ olarak nitelendirebileceğimiz bir gruba dahil olduğunu belirtmeden geçemeyiz. Dünyadan Mickey Rourke mesela… Üst üste yapılan müdahalelerle özgün yüz hatlarını tamamen kaybettiğini söyleyebiliriz. Son estetik mağdurları olarak yerli isimlerden Gökhan Özen ve Rafet El Roman’ı hatırlayın. Yanak dolgusu seçimiyle bizi şaşırtan bu isimlerin arasına Mustafa Sandal da katıldı daha sonra. Sandal, bir başka görüntüsüyle daha çok konuşulmuştu. Geçen yaz tatilde mayoyla görüntülenen şarkıcı, karın kaslarıyla olay yaratmıştı. ‘Baklava’larının zorlu bir çalışma sonucunda mı olduğu yoksa estetik harikası mı olduğu çok tartışılmıştı. Kimileri Sandal'ı çok fit bulurken kimileri de o kasların sahte olduğunu, tamamen ameliyatla yapılmış olduğunu iddia etmişti.

Erkeklerin estetik modasına en son dahil olan isim, Cenk Eren oldu. 58 yaşındaki Eren, yüz gerdirme ameliyatı olduğunu göğsünü gere gere ilan etti. Saç ektirme, yüz gerdirme, burun estetiği, botoks ve dolgu derken, erkeklerde estetik modası zamanla bambaşka bir yere geldi. Aşağı, biraz daha aşağı indi… Popo bölgesine! Evet, yanlış okumadınız; erkekler popolarının görünümüne git gide daha çok önem vermeye başladı. REKLAM KALÇA BOYUTUNDA KIM KARDASHIAN KRİTERİ Yıllar önce Paper dergisinin kapağı için verdiği pozla interneti çalkalayan, normal kabul edilebilecek ölçülerin üzerindeki poposuyla dünya çapındaki ününü perçinleyen Kim Kardashian’dan sonra abartılı kum saati silueti, ‘ideal’ kadın vücudunun şeklini değiştirdi. Yıllar içinde kalça büyütme operasyonları dünya çapında en hızlı büyüyen estetik işlem haline geldi. Uluslararası Estetik Plastik Cerrahi Derneği 2018'den bu yana kalça estetiğinde yüzde 137'lik bir artış olduğunu açıkladı.

DÖVÜŞ KULÜBÜ'NDEKİ BRAD PITT Mİ, KALIN YAPILI CHANNING TATUM MU? Şimdi, devreye erkekler de girdi. Kadınların kalça estetiği çılgınlığı erkekleri de sardı. Men's Health dergisi, yakın zamanda "erkeklerin kalça şekillendirmeye başladığını ve bunun faydalarını da görmeye başladığını" yazarken; Daily Mail gazetesi, iddialı bir şekilde, "Erkekler için 2024 fitness trendi devasa kalçalar olacak" dedi. Moda markaları kalçaları saran erkek giyiminde pazarı ele geçirmek için çabalıyor. En çok satan spor giyim şirketlerinden Gymshark'ın marka başkanı Ashley Wilson, "Erkeklerin kalça kaslarının spor salonunda daha fazla ilgi gördüğünü fark ettik ve son zamanlarda bu alanı vurgulayan talebi karşılamak için ürünler yarattık" diyor. Erkek şekillendirici giyim serisini 2018'de yeniden başlatan Spanx'in bir sözcüsü de daha belirgin bir kalça görünümü vadeden kesimlerin giderek daha popüler olduğunu söylüyor. REKLAM Müşterileri arasında Robbie Williams ve Jennifer Lopez olan kişisel antrenör Nick Finney, The Guardian’a konuşurken, kadın müşterilerin halihazırda kalça kaslarını maksimuma çıkarmaya çalıştığını, ama son zamanlarda erkeklerin de kalçalarına öncelik vermesi yönünde "kesinlikle bir değişim olduğunu fark ettiğini" belirtiyor. Finney’e göre bir zamanlar erkekler Dövüş Kulübü'ndeki Brad Pitt'in vücudunu kendilerine örnek alırken, giderek daha fazla Channing Tatum gibi daha güçlü bir vücut yapısı istiyor ve kalçalarını 'gösteri kasları' olarak geliştirmeye odaklanıyorlar.

"Spor salonunda çalışan erkekler giderek daha fazla Channing Tatum gibi daha güçlü bir vücut yapısı istiyor" "KADINLAR KONUŞUYOR, ERKEKLER UTANIYORDU" Kalça görünümlerine yönelik tutumlarımızın evrimini izleyen bir kültürel tarih kitabı ‘Butts: A Backstory’ kitabının yazarı olan Heather Radke, "Kitabın yayımlanmasından bu yana, birçok erkeğin bana popolarıyla ilgili karmaşık fikirleri olduğunu, düz bir popoya sahip olduklarını, pantolonun içini dolduramadıklarını veya aşırı kilolu hissettiklerini söylemelerine şaşırdım" diyor. REKLAM Radke, "kadınların vücut şekilleri hakkında nasıl hissettikleriyle ilgili açıkça konuşması yaygınken, erkeklerin vücutları hakkında kötü hissetmekten veya vücutları hakkında düşünmekten utanma duygusuna sahip oldukları” gerçeğini anlatıyor. Son 10 veya 15 yıldır kadınların, cinsiyetlerinin bir işareti olarak büyük kalçalar istediklerine işaret eden Radke, "Belki de cinsiyet akışkanlığı daha normal hale geldikçe, bir erkeğin daha önce kadınlıkla ilişkilendirilen bir şeyi istemesi, yani poposunun kot pantolonda güzel görünmesini istemesi daha az sınırları aşan bir şey olarak görülüyor" diyor.

ARTIK KADINSI BULUNMUYOR Kişisel antrenör Nick Finney, kalçalarıyla gurur duyan erkeklere yönelik cinsiyetçi damgalamanın azaldığını kabul ediyor. "Yirmi yıl önce vücudunun alt bölgesini hiç çalıştırmayan vücut geliştiriciler vardı. Göreceli olarak yakın zamana kadar, erkekler kalça güçlendirme egzersizleri yaparken görülmekten utanırdı. Çünkü bunun kadınsı olduğu düşünülürdü. Zamanla bu değişti” diye konuşuyor. REKLAM Tabii herkes yalnızca egzersiz yaparak kalçasını şekillendirmiyor. İmplantlar, dolgu enjeksiyonları veya vücudun diğer kısımlarından yağ transferi yoluyla kalçasını büyütmek isteyen erkeklerin sayısında şaşırtıcı bir artış olduğu gözlemleniyor. İngiltere’de medikal estetik uygulamalarıyla tanınan Dr. Tijion Esho, "Erkekler arasında kalça ve mide bölgesine yönelik tedaviler en popüler olanları” diyor. Esho, bu tedavilerde artan sayıların, erkek rapçilerin ve sporcuların uyguladıkları tedaviler konusunda daha açık olmalarından etkilendiğini düşünüyor. Ayrıca sosyal medyadan, sonuçların doğal görünebileceğini kanıtlayan öncesi-sonrası fotoğraflarının teşvik ettiğine inanıyor. Esho’ya göre iyi yapıldığında, erkekler kalçalarındaki düz veya sönük görünümden kurtulabiliyor. REKLAM Ancak kalçayı güzelleştirmek isterken sağlığı kaybetmek de olasılıklar arasında. Estetik doktoru Brendan Khong, "Kalça dolgusu düzgün yapılmadığı takdirde embolizasyon (damarın tıkanması) ve felç riski taşıyor. Erkek hastanın aradığı şeye bağlı olarak şekle herhangi bir etki yapabilmek için oldukça büyük miktarlarda dolguya ihtiyaç duyulur ve bu da riskleri daha da artırabilir. Yağ aşılama, aynı zamanda yağ nekrozu (yağ dokusunun ölümü ve bunun sonucunda deri altında tümör benzeri topaklar oluşması) riskini de taşır” diyor. Dr. Khong, en tartışmalı uygulamanın, vücudun diğer bölgelerinden yağın alınarak popoya enjekte edilmesini içeren BBL, yani ‘Brezilya popo kaldırma’ operasyonu olduğunu söylüyor.

"KALÇA KASLARI SAĞLIK AÇISINDAN DAHA YARARLI" Dr. Khong, “ABD’deki Estetik Cerrahi Eğitim ve Araştırma Vakfı'nın Temmuz 2017’de Estetik Cerrahi dergisinde yayınlanan raporunda emboli riski o kadar yüksek ki, 6 bin BBL'den bir ila iki tanesinin ölümle sonuçlandığı ortaya çıktı. Bu, herhangi bir estetik cerrahi için en yüksek ölüm oranıdır” diyor. Ertesi yıl İngiliz Estetik Plastik Cerrahlar Derneği’nin, üyelerine ameliyatı durdurma çağrısında bulunduğunu söyleyen Dr. Khong, bu uygulamanın ABD'de popülerliğini koruduğunu belirtiyor. REKLAM Yazar Heather Radke'nin araştırması, 1700’lü yıllardan başlayarak kadın popolarına dair yüzyıllardır süren takıntımızı kapsıyor. Peki, erkeklerin popolarının da benzer şekilde mercek altına alınması terazinin dengelendiğini mi gösteriyor? Radke, görüşünü şöyle paylaşıyor: “‘Kadınlar yıllardır güzellik standartları tarafından baskı altına alındı, şimdi sıra erkeklerde’ diye düşünme dürtüsünü anlıyorum. Ancak çözümün daha fazla insanın kendileri hakkında kötü hissetmesi olduğundan emin değilim. Ama diğer yandan belki de daha fazla erkeğin şunu söyleyebilme özgürlüğü vardır: Belli bir şekilde görünmek istiyorum ve belki de bunu söylerken her zaman rahat hissetmemişimdir.”

Fitness eğitmeni Nick Finney, bu konuda daha olumlu düşünüyor. "Belirginleştirilmiş karın kasları aslında iyi görünmekten başka bir amaca hizmet etmezken, güçlü kalça kaslarının sağlık açısından birçok faydası var” diyen Finney, “Dizleriniz kötüyse, fizyoterapistin size söyleyeceği ilk şey kalça kaslarınızı güçlendirmek olacaktır. Güçlü kalça kaslarınız varsa sırt ağrınız azalır. Ayrıca alt bedeninizi çalıştırmak, üst bedeninizi çalıştırmaktan daha fazla büyüme hormonu salgılar” diyor. REKLAM "ATLETİK GÖRÜNÜM İÇİN TERCİH EDİYORLAR" Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Dr. Gülsüm Çebi, son yıllarda erkek kalça estetiği trendinin giderek arttığını söyleyerek, "Erkekler de daha belirgin, dolgun ve çekici bir görünüm elde etmek için kalça estetiği operasyonlarına ilgi gösteriyorlar. Bu işlem genellikle yağ transferi veya implantlar kullanılarak yapılıyor. Bu işlemleri yaptıran erkekler genellikle daha atletik vücut hatlarına sahip olmak istiyorlar. Kalça estetiği de erkeklerin bu hayaline ulaşmalarına yardımcı olabiliyor" diyor. Genetik faktörler, yaşlanma veya kilo kaybı gibi nedenlerle şekil değiştirmiş veya hacim kaybetmiş kalçalara sahip olan erkeklerin genellikle kalça estetiğini tercih ettiklerini söyleyen Dr. Çebi, "Kalça estetiği için ideal adaylar, genel sağlık durumu iyi olan ve gerçekçi beklentilere sahip olan erkeklerdir" diyerek, kalça estetiginde en sık yapılan ameliyat türlerini şöyle sıralıyor: Yağ transferi (BBL): Bu işlemde, vücudun başka bir bölgesinden yağ alınarak (genellikle karın veya bel bölgesi) kalçalara enjekte edilir. Bu yağ, kalçaların daha dolgun ve şekilli görünmesini sağlar. İmplant ile büyütme: Yağ enjeksiyonunun uygun olmadığı hastalarda implantlar kullanılarak kalça bölgesine hacim eklenir. Kalça dikleştirme: Genellikle aşırı kilo kaybı sonrası kalça bölgesindeki sarkıklıkların giderilmesi için tercih edilir.