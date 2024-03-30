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        Haberler Dünya İsrail ordusunun Gazze'de yardım bekleyen Filistinlilere saldırısında çok sayıda kişi öldü

        İsrail ordusunun Gazze'de yardım bekleyen Filistinlilere saldırısında çok sayıda kişi öldü

        İsrail ordusunun abluka altına aldığı Gazze Şeridi'nde, yardım tırlarının gelişini bekleyen Filistinlileri hedef alan saldırıda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2024 - 23:49 Güncelleme: 30.03.2024 - 23:49
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        İsrail'den Gazze'ye gece saldırısı
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        AA muhabirinin görgü tanıklarından aldığı bilgiye göre, İsrail askerleri, Gazze kentinin ez-Zeytun Mahallesi'ndeki Kuveyt Kavşağı yakınında yardım tırlarını bekleyen Filistinlilere ateş açtı.

        Görgü tanıkları, saldırıda yardım bekleyenler arasında ölen ve yaralananların olduğuna dikkati çekerek sağlık ekipleri ile vatandaşların ölü ve yaralılara ulaşmakta zorluk çektiğini kaydetti.

        İsrail ordusunun 23 Mart’ta Gazze Şeridi'nde yardım bekleyen Filistinlileri hedef alan saldırısında 19 kişi yaşamını yitirmiş, 23 kişi yaralanmıştı.

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