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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Trabzon'da ilçeleri ziyaret etti

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'un Akçaabat ve Düzköy ilçelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2024 - 20:39 Güncelleme: 30.03.2024 - 20:39
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Trabzon'da ilçeleri ziyaret etti
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'un Akçaabat ve Düzköy ilçelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

        Akçaabat'ta esnafı ziyaret ederek seçimlerde adaylarına destek isteyen Uraloğlu, daha sonra Düzköy'de temaslarda bulundu.

        Bakan Uraloğlu, amaçlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkenin her köşesine hizmet ulaştırmak olduğunu belirterek "Elbette biz hizmet edeceğiz ama sizin bize vereceğiniz güç, hizmet etme aşkımızı güçlendirecektir." dedi.

        Yarınki seçimde güçlü destek beklediklerini ifade eden Uraloğlu, yaptıkları çalışmaların seçimden sonra da devam edeceğini anlattı.

        Uraloğlu, iyi bir ekipleri olduğunu ve herkesin yoğun çalıştığını dile getirerek "Allah'ın izniyle bugünün güzelliği, bugünün bahar havası yarının müjdecisidir." diye konuştu.

        Bu sene ilçenin her tarafına dokunan çalışmalar yapacaklarını vurgulayan Abdulkadir Uraloğlu yol, su ve kanalizasyon gibi sorunların kısa sürede çözüme kavuşturulacağını kaydetti.

        Bakan Uraloğlu, ekip olarak vatandaşın derdiyle dertlenmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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