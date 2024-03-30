Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Trabzon'da ilçeleri ziyaret etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'un Akçaabat ve Düzköy ilçelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Akçaabat'ta esnafı ziyaret ederek seçimlerde adaylarına destek isteyen Uraloğlu, daha sonra Düzköy'de temaslarda bulundu.

Bakan Uraloğlu, amaçlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkenin her köşesine hizmet ulaştırmak olduğunu belirterek "Elbette biz hizmet edeceğiz ama sizin bize vereceğiniz güç, hizmet etme aşkımızı güçlendirecektir." dedi.

Yarınki seçimde güçlü destek beklediklerini ifade eden Uraloğlu, yaptıkları çalışmaların seçimden sonra da devam edeceğini anlattı.