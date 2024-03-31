Bingöl'de otomobil ile kamyonet çarpıştı 2 kişi öldü
Bingöl'de feci bir trafik kazası meydana geldi. Otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Giriş: 31.03.2024 - 00:03 Güncelleme: 31.03.2024 - 00:03
Sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen otomobil ile kamyonet Elazığ-Bingöl kara yolunun Direkli köyü mevkisinde çarpıştı.
BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, jandarma, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ 5 KİŞİ YARALANDI
Kazada araçlarda bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ