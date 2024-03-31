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        Haberler Gündem Bingöl'de otomobil ile kamyonet çarpıştı 2 kişi öldü

        Bingöl'de otomobil ile kamyonet çarpıştı 2 kişi öldü

        Bingöl'de feci bir trafik kazası meydana geldi. Otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 00:03 Güncelleme: 31.03.2024 - 00:03
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        Bingöl'de kaza 2 can aldı
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        Sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen otomobil ile kamyonet Elazığ-Bingöl kara yolunun Direkli köyü mevkisinde çarpıştı.

        BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

        Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, jandarma, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ 5 KİŞİ YARALANDI

        Kazada araçlarda bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

        Yaralılar ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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